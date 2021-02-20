وصفات من الفازلين للتفتيح السريع للبشرة في أقل من أسبوع

كثير من النساء تعاني من مشكلة جفاف البشرة مما يسبب مشاكل كتير منها التشققات والإسمرار والتجاعيد، ويعتبر الفازلين من المستحضرات السهلة الإستخدام وغير المكلفة، كما أنه يساعد على ترطيب ونعومة البشرة، وكثير من النساء تستخدم مستحضرات العناية بالبشرة من أجل الترطيب وأحيانا تحتوي بعض المستحضرات على مواد تضر بالبشرة ولكن الفازلين يتميز بأنه آمن جدا للبشرة، واليوم سنقدم لكم وصفات طبيعية من الفازلين لتفتيح البشرة وترطيبها.

وصفة الفازلين للتقشير والتفتيح

نحضر ثلاث ملاعق من الفازلين وملعقة من السكر وملعقة من الملح وملعقتين من عصير الليمون، نخلط المكونات معا جيدا ثم نضعهم على المنطقة المراد تفتيحها ونفرك البشرة بلطف، اتركي الخليط نصف ساعة على البشرة، ثم نمسح البشرة جيدا وتنظف بالماء الدافئ، يفضل تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الفازلين لتفتيح المناطق الحساسة

نحضر ملعقتين من زيت الزيتون مع ملعقتين من الفازلين وملعقة من الكركم، نمزج المكونات معا جيدا ثم نضع الخليط على المنطقة الحساسة المراد تفتيحها، وتترك ربع ساعة ثم نغسل جيدا، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

وصفة الفازلين لتفتيح الرقبة

نحضر ملعقة من الفازلين مع ملعقة من زيت اللوز وملعقة من عصير الليمون وبيضة مخفوقة، ونمزجهم معا جيدا، نطبق على الرقبة وخلفها وندلك برفق، وتترك نصف ساعة على الرقبة ثم تغسل بالماء الدافئ والصابون.

وصفة الفازلين لتفتيح القدمين

تعمل هذه الوصفة على التخلص من تشققات القدمين وجفافها والإسمرار، نحضر ثلاث ملاعق من الفازلين مع ملعقة من بودر الأطفال مع ملعقة من خل التفاح، نمزجهم معا جيدا، وندلك القدمين برفق وتترك لمدة نصف ساعة ثم نغسل بالماء الدافئ، تكرر الوصفة مرة أسبوعيا.

وصفة الفازلين لترطيب اليد والركبة والكوع

نحضر ملعقتان من الفازلين مع ملعقة من زيت الزهر وملعقة من زيت اللوز، نقلب جميع المكونات معا، ثم ندلك منطقة النوع أو الركبة جيدا بحركات دائرية، ويفضل بعد الإستحمام مباشرة وهي مبللة، وتترك ساعة كاملة على البشرة ثم تتم إزالتها، تكرر الوصفة مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.