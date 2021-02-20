سر سحري في عمل شاورما الدجاج الشهية في المنزل بالعيش السوري

إن الكثير من السيدات تسعى لمعرفة طريقة عمل شاورما الدجاج الشهية لكي تلبي احتياجات أطفالها من هذه المأكولات المميزة والمحببة لهم، ولكي تضمن نظافتها في المنزل فنقوم بعملها في المنزل بطريقة سهلة وطعم ومذاق شهي جدا وبمكونات وتوابل من داخل المنزل وإليكم طريقة عمل الشاورما والمكونات.

إن هذه الوجبة تعد من أفضل الوجبات لدى الكثيرين من الكبار والصغار، لذا نقدم لكم مقادير الشاورما، وهي:-

1 كيلو من صدور الدجاج

1 كوب زبادي

2 بصلة كبيرة

ربع كوب من زيت عباد

ربع كو من الخل الأبيض

عصير 2 ليمونة

خمس حبات من الفلفل الأخضر

حزمة من البقدونس

التوابل: ملعقة من الفلفل الأسود+ ملعقة من الكمون+ ملعقة من البهارات+ ملعقة من الببريكا+ ملعقة توم بودرة+ 2 ملعقة من البصل البودر+ ربع ملعقة من الكاري+ نصف ملعقة من القرفة+ قليل من الحبهان البودر+ ورق لوري+ ربع ملعقة من الزعترالبودر+ نصف ملعقة كزبرة ناشفة+ ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

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نقوم بغسل الدجاج ونقعه في ماء وخل لمدة ربع ساعة على الأقل. نصفي الدجاج من الماء ثم نقوم بتقطيعه الى شرائح رفيعة ونضعها في طبق غويط. نضع الزبادي والخل والزيت وعصير الليمون والتوابل والملح ونخلطهم، ونضع شرائح الدجاج بالخليط ، ويترك يالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل. نحضر طاسة ونقوم بتسخينها ونضع بها خليط الشاورما ويتم تشويحها وعند منتصف السوا نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح ونضعه مع الدجاج حتى تمام النضج. نضع الشاورما في صينية فرن تحت الشواية لتأخذ اللون الذهبي حتى نحصل على طعم الشواء مثل المحلات. نقوم بتقطيع الفلفل إلى شرائح لنضعه على الشاورما وأيضا نقوم بتقطيع البقدونس ليزيد من القيمة الغذائية نقوم بوضع الشاورما على العيش السوري والفلفل والبقدونس والتومية، ونقوم بوضعة في طاسة حتى ينضج.