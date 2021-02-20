اصنعي الكريب في الخلاط الكهربائي أحلى من كريب المحلات بمكونات بسيطة

اصنعي الكريب في الخلاط الكهربائي بالطريقة التي نقدمها لكم من موقعنا ثقفني، حيث تبحث كل أم عن أكلات جديدة دائماً للابتعاد عن الطعام الروتيني، وذلك لكي لا يمل الأولاد منه، ومن أجل التجديد والتغيير في أنظمة الأكل وفتح الشهية، ولذلك نقدم لكم وصفة سهلة وسريعة وهي الكريب، وهذه الوصفة من المطبخ الفرنسي، وهي عبارة عن فطائر رقيقة يتم حشوها بحشوات كثيرة متنوعة حسب رغبة كل شخص، ويمكن تحضير الكريب بطريقتين حادق أو حلو، ويعتبر من أقرب الأكلات عند الأطفال والشباب والتي يقومون بشرائها دائماً من الخارج بسبب سهولة تناولها.

اصنعي الكريب في الخلاط الكهربائي

نحتاج لتحضير هذه الوصفة إلى المكونات التالية التي نقدمها لكم، وبعد أن تتعرفوا عليها اتبعوا الطريقة التي سنقدمها لكم أدناه.

ثلثي كوب من الدقيق.

كوب واحد من الحليب.

عدد 2 بيضة.

ملعقة من الزيت.

ربع ملعقة من الملح.

رشة من السكر.

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نضع في وعاء الخلاط الكهربائي كلاً من الدقيق والملح والسكر والحليب والزيت، ونخلطهم مع بعضهما بشكل جيد حتى نحصل على مزيج شبه سائل، ويمكن تصفيته في حالة وجود شوائب، ثم ندخله الثلاجة لمدة ساعة لكي يرتاح. نجهز مقلاة واسعة ونضعها على نار درجة حرارتها متوسطة، ونتركها حتى تسخن، وبعد ذلك نقوم بوضع قطعة قليلة من الزبدة، ونمسح المقلاة بمنديل، ونبدأ بإضافة القليل من عجينة الكريب إلى المقلاة ونوزعها بشكل دائري. ونتركها قليلاً ثم نقلبها على الجهة الأخرى، وبعد أن تستوي نضع بداخلها الحشو المفضل لكم، مثل الجبن والدجاج الستربس والكفتة والشاورما وغيرها.

طريقة تحضير الكريب خطوة بخطوة

نقوم بتجهيز مجموعة متنوعة من الجبن مثل الموزريلا والشيدر والرومي والأبيض وأي نوع مفضل لكم، ونخلط هذه الجبن مع بعضها ونضيف لها شرائح زيتون، ونقوم بثني الكريب ليكون مثل نصف الدائرة ونضع الخليط، ونغلقه ونضعه على النار.

في هذه الطريقة نحتاج إلى هذه المكونات:

ثلثي كوب من الدقيق.

كوب من الحليب.

2 بيضة.

ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة من الزيت.

نقوم بنفس الخطوات التي حضرنا بها الكريب الحادق، حيث ما يفرق بين الوصفتين أن في الوصفة الحادقة نضيف ملح، ونستبدله في الكريب الحلو بالفانيليا، ويمكن حشوها بالشوكولاتة والفواكه أو العسل، لذا اصنعي الكريب في الخلاط الكهربائي بكل سهولة.