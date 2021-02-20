الطريقة الأصلية لعمل العجينة القطنية لتصنعي منها أشهى الفطائر

نقدم لكم مقادير الطريقة الأصلية لعمل العجينة القطنية الهشة، حيث تعتبر العجينة هي الأساس والعامل المهم عند تحضير وصفات المعجنات والمخبوزات مثل البيتزا والسينابون والفطائر وجميع الأنواع، ويجب أن تكون طرية وهشة لكي تنجح الوصفة، ويواجه العديد من الأشخاص مشكلة عند تجهيز العجينة، لذلك قررنا أن نقدم لكم وصفة العجينة القطنية التي يمكنكم استخدامها في تحضير جميع أنواع المخبوزات والمعجنات والتي تساعدكم في تحضير وصفات ناجحة وطرية هشة، وتتميز بأنها لا تحتاج إلى وقت كبير في تحضيرها، حيث أنها تكون جاهزة خلال 20 دقيقة فقط.

الطريقة الأصلية لعمل العجينة القطنية

نحتاج لتحضير هذه العجينة القطنية إلى هذه المكونات التي سنقدمها لكم أدناه، ومن الجدير ذكره أنها من الممكن صنع منها الفطائر المحشية.

5 أكواب ونصف من الدقيق.

كوبان من الحليب الدافئ.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

مقادير العجينة القطنية الهشة

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نجهز وعاء عميق وواسع نقوم بوضع كلاً من السكر والخميرة والبيكنج باودر والحليب. ونقلبهم بشكل جيد حتى نحصل على خليط ممتزج ومتجانس، ونلاحظ ذوبان المكونات، وبعد ذلك نقوم بإضافة اللبن الزبادي إلى هذه المكونات ونقلب بشكل جيد حتى يتجانس. نقوم بعد ذلك بإضافة 2 كوب فقط من الحليب إلى الخليط ونحركه بشكل جيد حتى يختفي الدقيق. ونقوم بتغطية الخليط ونتركه جانباً حتى يتخمر، وبعد ذلك نقوم بإزالة الغطاء من عليه ونضيف إليه الملح والزيت والدقيق المتبقي تدريجياً. ونعجن العجينة باليدين بشكل جيد لمدة لا تقل عن عشر دقائق لكي نحصل عليها طرية وهشة، ونجهز وعاء عميق وندهنه بالزيت جيداً. ثم نقوم بوضع العجينة به ونغطيه بالنايلون، ونتركه جانباً لمدة ساعة على الأقل حتى يتخمر العجين ويتضاعف حجمه. وبالتالي يكون جاهز للاستخدام، نقوم بفرده على سطح مرشوش بالدقيق، وبعد ذلك نضيف له المكونات التي ترغبون بها. ونتركه جانباً يرتاح مرة أخرى، ثم نسخن الفرن في هذا الوقت. وندخله إلى الفرن الساخن نتركه حتى يستوي تماماً، ثم نخرجه وسوف تلاحظون العجينة مقرمشة من الخارج وهشة جداً من الداخل.