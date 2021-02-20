كيك التايجر بالشكولاتة اللذيذة هشة وطعمها روعة جداً جربيها

نقدم لكم طريقة عمل كيك التايجر بالشكولاتة اللذيذة من موقعنا ثقفني، حيث أن هناك العديد من أنواع الكيك التي يستمتع بها الكبار والصغار ومنها كيك التايجر الشهير والذي يتميز بمذاقه الرائع ومظهره الأكثر تميزًا وجاذبية، وسنقوم بالخطوات لمعرفة طريقة لعمل كيكة التايجر الخفيفة المقرمشة، وهذه الوصفة من أسهل الوصفات.

كيك التايجر بالشكولاتة اللذيذة

يطلق عليها كيك التايجر لأنه عندما يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة نجد العديد من الصفوف على النمور، نتيجة الخلط بين خليط كيك الفانيليا مع خليط من الكاكاو أو كعكة الشوكولاتة مما يؤدي إلى ظهور خطوط بيضاء، مع خطوط احتياطية منها.

كوبان الدقيق، ونصف كوب حليب، 3 بيضة، ثلثي كوب من الزيت، كوب السكر، البيكنج بودر، مقدار4 ملاعق من الكاكاو الخام، رشة بسيطة من الملح، كيس من الفانيليا.

مقادير الكيك الرخامي بالشكولاتة

اقرأ أيضاً: سر سحري في عمل شاورما الدجاج الشهية في المنزل بالعيش السوري

الدهون تضرب بعناية مع السكر حتى عملية التجانس، ثم تضاف معهم البيض في نهاية الضرب. صب الخليط في وعاء مناسب وإضافة الدقيق المضافة إلى البيكنج بودر ثم تضاف تدريجيا، في اتجاه واحد. تضيف المكونات الجافة إلى مواد السوائل وتحريك في شكل هلال حتى يتم خلطها تماما. يقسم الخليط إلى كميات متساوية، أضف الكاكاو إلى قسم واحد، ثم تغيير الخليط بعضهما البعض. صب الخليط في قالب الخبز بإضافة المادة الدهنية ثم تدخل في فرن درجة حرارة معتدلة.

طريقة عمل كيكة التايجر

ونضيحة لكي سيدتي اتركيه في الفرن لمدة ساعة على الأقل ساعة، وتم فحص نضج الكعكة من خلال وضع مسواك أو شوكة في الكعكة.

مميزات كيكة التايجر بالشكولاتة

تتميز الكيك التايجر بالعديد من الميزات التي تجعلها مختلفة عن أي كيك، ويمكن ذكر بعضها.

إنه سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الجهد ولا يتطلب وقتاً إضافياً. يحتوي على مصدر ممتاز للبروتين على شكل بيض وحليب. كما أنه مصدر كبير للطاقة لاحتوائه على الكربوهيدرات مثل الدقيق والسكر. يعتبر مصدر للدهون التي تعتبر من أكثر مصادر الطاقة، لأن غرام واحد من الدهون يوفر 9 سعرات حرارية.

لاسيما أن كيك التايجر من الأكلات المحببة للأطفال والتي يتطلب القيام بها أسلوب مميز في الطريقة وأدوات سليمة وكما قمنا بالتعرف عليها فننصحك عزيزتي بتجربتها.