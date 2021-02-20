تكة عمل مخلل الجزر مثل طرشي المحلات وطعمه حلو أووووي

إليكم تكة عمل مخلل الجزر مثل طرشي المحلات من موقعنا ثقفني، حيث أن الجزر أحد أشهر الخضروات التي يعشقها الكبار والصغار معًا، حيث أنه ذات مذاق شهي وطعم متميز هذا كله إلى جانب فوائده التي لا حصر لها، ومخلل الجزر أحد أشهر أنواع المخللات التي لا خلاف على حبها ويفضل الكثيرين تناوله بجانب الوجبات المتنوعة والعديد من أصناف الطعام، لذلك لا غنى عنه في أي منزل.

تكة عمل مخلل الجزر مثل طرشي المحلات

وهناك فائدة كبيرة للمخلل في تقوية الجهاز المناعي وخاصة مخلل الجزر، وبالطبع فإن إعداد المخلل في المنزل له فائدة كبيرة وأكثر ضمانًا من شرائه من الخارج، ولهذا فإن حديثنا اليوم سيكون عن أسهل طريقة لتحضير مخلل الجزر في المنزل في وقت سريع وبمكونات يسهل توافرها في أي منزل، وهو ما يوفر عليك عزيزتي الكثير من الأموال التي يتم إنفاقها في شراء المخلل من الخارج وأيضًا ضمان صحة المكونات المستخدمة، ويُذكر أن مخلل الجزر من أهم المخللات التي يحبها الكثير من الأشخاص وخاصةً في شهر رمضان المبارك.

نصف كيلوجرام من الجزر. ملعقة متوسطة من الملح. ملعقتين كبيرتين من الخل. كوب من الماء. 5 فصوص من الثوم. القليل من زيت الزيتون.

مقادير مخلل الجزر

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عليك عزيزتي في البداية غسل الجزر بشكل جيد وتقشيره ثم تقطيعه إلى أحجام متوسطة أو صغيرة.

قومي بوضع قطع الجزر في برطمان التخزين، ثم ضيفي إليه فصوص الثوم.

قومي بخلط الماء مع الملح والخل بشكل جيد، ثم وضعه على قطع الجزر والثوم، ثم قومي بوضع زيت الزيتون عليه.

قومي بتغطية البرطمان بشكل جيد وحفظه في مكان دافئ لمدة أسبوعين لحين تخلل الجزر، وبعدها يمكنك تقديمه.

طريقة تحضير مخلل الجزر

احرصي على اتباع كافة الخطوات التي تم تقديمها في هذا المقال، بنفس الترتيب، واحرصي على توفير كافة المكونات لديك قبل أن تبدأي في عمله، وعليكِ تحضيره وحفظه في الثلاجة عندما تكونين بفصل الصيف حتى لا يغير طعمه، وسنقدم لكِ كافة أنواع المخللات بطرقها المميزة مثل طرشي المحلات.