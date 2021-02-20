طريقة تحضير خبز الطاسة في وقت سريع، يعتبر الخبز من أكثر الأكلات الرئيسية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في العديد من الوجبات حيث يتم تناوله بجانب العديد من الأطعمة المختلفة والمتنوعة، بجانب أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم خاصة الخبز الأسمر أو الخبز الذي تم تجهيزه من القمح الكامل، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل خبز الطاسة في وقت سريع.

طريقة تحضير خبز الطاسة

مكونات، نصف كيلو من الدقيق الأبيض وكوب من الماء الدافئ وملعقتين من اللبن البودرة والخميرة ونصف كوب ذرة ملعقة من البكينج بودر والسكر وملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تجهيز خبز الطاسة

في الخطوة الأولى يتم تقسيم الماء إلى جزئين وخلط الخميرة والسكر مع بعضها وتترك لمدة 15 دقيقة حتى تختمر وفي الخطوة التالية نقوم بتجهيز وعاء عميق وإضافة الدقيق والبيكنج باودر والملح واللبن وتقلب المكونات مع بعضها.

في الخطوة التالية نبدأ بوضع الماء على الدقيق بشكل تدريجي والتقليل لمدة 15 دقيقة حتى تصبح العجينة متماسكة ولينة ثم نقوم بوضعها في وعاء نظيف، ويتم تغطيتها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ثم بعد ذلك يتم تسخين الفرن.

نبدأ بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة ونتركه لمدة 15 دقيقة حتى ينتهي ثم نبدأ بفرد العجينة حتى يصبح السمك 1سم ثم نبدأ بوضع الخبز على صينية مضاف إليها القليل من الدقيق ويتم تغطيتها لمدة أربعين دقيقة، ثم قومي بتجهيز مقلاة غير قابلة للالتصاق وضع فيها الخرس على نار متوسطة دقيقتين ثم يتم تقلب على الوجه الآخر حتى يحمر لونه و ينتفخ بعد ذلك يتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء كميات العجين ثم يتم تغطيته بعد الانتهاء من عملية التسوية حتى لا يجف.