كيفية تحضير الفينو بالمنزل مثل الأفران بطريقة بسيطة نقدمها لكم من موقعنا ثقفنى، أول ما يجذبنا إلى الأفران هو رائحة الخبز، فمن منا لا يعشق تلك الرائحة، والفينو من أشهر المخبوزات وأكثرها استخداما فعشاق الفلافل لا يستغنون عن الفينو مع الفلافل وأيضا عشاق الحلاوة الطحينية، وهو أسهل طريقة لتحضير وجبة سهلة وسريعة للأطفال خاصة في فصل المدارس أو الذين يذهبون إلى أعمالهم يومياً.

كيفية تحضير العيش الفينو بطريقة سهلة

الكثير من الأوقات قد لا يتوفر الفينو بشكل دائم بالأفران نظراً للطلب الكثير أو قد لا يتم عمله بشكل جيد نتيجة للضغط على الأفران فما المانع من تحضيره داخل المطبخ للحصول على فينو طازة ولذيذ.

علبة خميرة خبيز

أربع كؤوس من الدقيق

ربع كأس مياه دافئه

اثنان ملعقة صغيرة من الملح

سبع ملاعق صغيرة سكر

اثنان ملعقة كبيرة زيت.

نقوم بضرب ثلاث كؤوس من الدقيق وملعقتان الملح وست ملاعق صغيرة من السكر جيدا. نضع الخميرة في المياه الدافئة ونضع ملعقة سكر صغيرة عليهم مع التقليب الجيد، ثم ننزل بالزيت مع التقليب. يتم ضرب خليط الخميرة مع مزيج الدقيق بشكل مناسب، ثم نضع الكأس المتبقية من الدقيق على العجين. نقوم بالعجن لعشر دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة جيداً، ثم نضع العجين في إناء يكون مغطى بقليل من الزيت ويتم تغطية الإناء وتركه في المطبخ للتخمير,يفضل ترك العجينة 60دقيقة، سنلاحظ زيادة حجم العجين بشكل كبير، يتم تقسيم العجين في شكل كرات، ثم يتم فرد الكرات لتصبح كشكل الفينو (أسطوانية الشكل). نحضر وعاء الفرن ونضع به ورق زبدة ثم نضع العجين المشكل كأسطوانات ويتم ترك مسافات مناسبة حتى تكون هناك مساحة لراحة العجين. نقوم بمسح سطح أسطوانات العجين بالحليب، ثم نضع العجين بالفرن يفضل أن يكون الفرن على درجة حرارة 275 ويتم تركه حتى الاحمرار و نتأكد أن العجينة هشه من الداخل.

مقادير الفينوطريقة عمل الفينو

ليس من السهل على أي سيدة إعداد عيش بطريقة مبسطة، لكن في هذا المقال أتحنا لكي عزيزتي القيام بالعيش الفينو بسهولة ومن خلاله يمكن القيام بأغلب المعجنات.