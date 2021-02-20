طريقة عمل كيك البرتقال بجوز الهند بمكونات بسيطة خطوة بخطوة

لا تبخل علينا الأمهات في تلك الفترة بالوجبات الشهية ومختلف أنواع الحلويات والكيك خاصةً بسبب مكوث الطلاب في جميع المراحل والتزامهم بعدم الخروج في تلك الفترة حتى أن محركات البحث لا تتوقف يومياً للبحث عن مختلف الوصفات والأكلات والكيك بالأخص كيك البرتقال الذي اكتسب أهمية كبيرة لدى الأمهات وأفراد الأسرة بسبب نكهة البرتقال اللذيذة ولكن يتسائل البعض عن مقادير المكونات بشكل دقيق حتى تخرج الكيك في أفضل حال وأفضل طعم لذلك نقدم طريقة كيك البرتقال المنزلية ومكوناتها من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعكم ثقفني. طريقة عمل كيك البرتقال بجوز الهند طريقة عمل كيك البرتقال بجوز الهند المكونات: كوبان ونصف من دقيق المعجنات.

كوب واحد من جوز الهند المبشور.

كوب واحد من عصير البرتقال الطازج.

ثلاث بيضات.

كوب من السكر الناعم.

ملعقتين من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين كبيرتين من الحليب البودرة.

ملعقة واحده كبيرة بيكنج باودر. طريقة التحضير تجهيز الفرن أولا على درجة حرارة عالية، نخل كلاً من البيكنج باودر والدقيق ومسحوق النشا ونتركهم جانباً. نحضر الخلاط ونقوم بوضع البيض بالخلاط وتشغيله حتى يتم ضرب البيض جيداً ويصبح لون فاتح. ثم نضع عليه الفانيليا ونقوم بتشغيل الخلاط مرة أخري. تقوم بوضع باقي المكونات من الزيت والسكر وعصير البرتقال الطازج لخليط البيض ونقوم بتشغيل الخلاط حتى تصبح المكونات ممزوجة جيداً. نقوم بسكب الخليط السائل على الدقيق الذي سبق نخلة ونقوم بعجن جميع المكونات معاً للحصول على أفضل مزيج ناعم ومتجانس. ثم نحضر قالب الكيك حجم صغير مناسب للكيك ونفرغ به عجينة الكيك. ونقوم بوضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة دون فتح الفرن حتى تنضج للحصول على أفضل كيك البرتقال الهشة. طريقة السمن البلدي باستخدام القشطة البلدي طريقة التحضير الوسوم

لا تبخل علينا الأمهات في تلك الفترة بالوجبات الشهية ومختلف أنواع الحلويات والكيك خاصةً بسبب مكوث الطلاب في جميع المراحل والتزامهم بعدم الخروج في تلك الفترة حتى أن محركات البحث لا تتوقف يومياً للبحث عن مختلف الوصفات والأكلات والكيك بالأخص كيك البرتقال الذي اكتسب أهمية كبيرة لدى الأمهات وأفراد الأسرة بسبب نكهة البرتقال اللذيذة ولكن يتسائل البعض عن مقادير المكونات بشكل دقيق حتى تخرج الكيك في أفضل حال وأفضل طعم لذلك نقدم طريقة كيك البرتقال المنزلية ومكوناتها من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعكم ثقفني. طريقة عمل كيك البرتقال بجوز الهند طريقة عمل كيك البرتقال بجوز الهند المكونات: كوبان ونصف من دقيق المعجنات.

كوب واحد من جوز الهند المبشور.

كوب واحد من عصير البرتقال الطازج.

ثلاث بيضات.

كوب من السكر الناعم.

ملعقتين من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين كبيرتين من الحليب البودرة.

ملعقة واحده كبيرة بيكنج باودر. طريقة التحضير تجهيز الفرن أولا على درجة حرارة عالية، نخل كلاً من البيكنج باودر والدقيق ومسحوق النشا ونتركهم جانباً. نحضر الخلاط ونقوم بوضع البيض بالخلاط وتشغيله حتى يتم ضرب البيض جيداً ويصبح لون فاتح. ثم نضع عليه الفانيليا ونقوم بتشغيل الخلاط مرة أخري. تقوم بوضع باقي المكونات من الزيت والسكر وعصير البرتقال الطازج لخليط البيض ونقوم بتشغيل الخلاط حتى تصبح المكونات ممزوجة جيداً. نقوم بسكب الخليط السائل على الدقيق الذي سبق نخلة ونقوم بعجن جميع المكونات معاً للحصول على أفضل مزيج ناعم ومتجانس. ثم نحضر قالب الكيك حجم صغير مناسب للكيك ونفرغ به عجينة الكيك. ونقوم بوضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة دون فتح الفرن حتى تنضج للحصول على أفضل كيك البرتقال الهشة. طريقة السمن البلدي باستخدام القشطة البلدي طريقة التحضير

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