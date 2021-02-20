نسف الدهون بقشر الرمان لتقليل الوزن 10 كيلو جرام

إليكم طريقة نسف الدهون بقشر الرمان من موقعنا ثقفني، مع زيادة الوزن في فصل الشتاء الكل يسعى للنحافة قبل فصل الصيف فمن المعروف أن الملابس الصيفية دائماً ما تفضح كل الدهون التي قمنا بتخزينها خلال فصل الشتاء، ولكن عندما يأتي على مسامعنا كلمة رجيم فنهرب بعيدا عن تلك الأكلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

تعليمات مهمة قبل البدء في تنفيذ الوصفة

لا مفر من الحديث عن الرياضة فالبعض يواجه مشاكل الوقت أو مشاكل مادية فلا يستطيع الذهاب إلى الأماكن المخصصة للرياضة كالجيم أو الأندية أو استخدام أدوية النحافة ذلك الوحش الذي لا ندرك مدى سوءه إلا على المدى البعيد وكثيراً منا قد سمع أو قرأ عن الآثار السلبية التي تتسبب بها تلك الأدوية، أيضا عمليات النحافة ومالها من نتائج سلبية وقد رأينا الكثير ممن تعرض للوفاة بسبب تلك العمليات.

وقد وجدنا أن قشر الرمان يعمل على التنحيف خاصة ممن يعانون من الكرش كالرجال أو تراكم الدهون بالأرداف عند النساء.

بجانب فوائد قشور الرمان العديدة للتنحيف فأيضا له العديد من الفوائد الصحية، فهو يحافظ على تقوية عضلة القلب، ويخفض نسبة الكوليسترول والذي زيادته قد تؤدي إلى حدوث الجلطات أو انسداد شرايين القلب، وأيضا يعمل على شفاء الجروح بشكل سريع، ويمكن استخدامه لعلاج الشعر.

مكونات تحضير قشر الرمان للحصول على النحافة

– نقوم بإحضار قشر رمان مجفف من العطار أو يمكن أن نقوم بتجفيفه في المنزل ونقوم بطحنه للحصول على ملعقة كبيرة.

1ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل.

كأس ماء فاتر.

1ملعقة شاي أخضر.

نعناع أخضر (الكمية حسب الرغبة).

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نقوم بغلي كأس الماء, ثم إحضار كأس آخر ونضع به كلا من مسحوق قشر الرمان والشاي الأخضر ومسحوق الزنجبيل وأوراق النعناع، ثم نضيف الماء المغلي في الكأس، ونقوم بالتقليب جيداً.

نترك الكأس مع تغطيته لمدة ربع ساعة.

طريقة تحضير قشر الرمان للحصول على النحافة

للاستخدام ينصح بأخذ كأس يوميا عند الاستيقاظ وكأس آخر بعد وجبة العشاء أي ان تكون المعدة فارغة.

وتبحث العديد من السيدات في الفترة الأخيرة عن أحدث الوصفات التي توفر لهن جسم مثالي، ولا يوجد أصح وأطهر من وصفة قشور الرمان.