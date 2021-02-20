تكات وأسرار البسبوسة السورية بالكراميل والحليب بطعم الحلواني بمنزلك

نقدم لكم تكات وأسرار البسبوسة السورية حيث أن البسبوسة من الحلويات اللذيذة التي يحبها ويعشقها كل أفراد الأسرة، أن البسبوسة لها أسماء كثيرة، مثل النمورة والهريسة وهى تعد من الحلويات الشرقية السهلة التي تجهز في وقت قليل داخل المنزل ويعشقها الجميع لذلك نقدم لكم أسرارها وتكاتها بالسكر المكرمل وجوز الهند التي يعطيها مذاق مميز وإليكم مكوناتها. تكات وأسرار البسبوسة تكات وأسرار البسبوسة سوف نقدم لكم سر نجاح البسبوسة السورية بأقل تكاليف ومجهود، ومكونات غير مكلفة كثيرا. مقادير البسبوسة السورية نصف كيلو من السميد

كوب إلا ربع من السمن أو الزبد

ربع كوب من الزيت

نصف كوب من السكر

نصف كوب من جوز الهند

2 كيس من الفانيليا

نصف كوب من البيكنج بودر

كوب من الحليب الدافئ

ملعقتان من اللبن البودر

ملعقتان من العسل الأبيض أو عسل الجلكوز. مقادير البسبوسة السورية اقرأ أيضًا: سر سحري في عمل شاورما الدجاج الشهية في المنزل بالعيش السوري طريقة تحضير البسبوسة السورية نضع دقيق السميد+ السكر+ جوز الهند+ كيس من الفانيليا+ اللبن البودر+ البيكنج بودر. ونخلطهم جيدا ثم نضيف السمن والزيت وتبس جيدا. نضع ملعقتان العسل مع اللبن الدافئ حتى الذوبان ونضعه بعد ذلك على البسبوسة ونقلب فقط. نحضر صينية فرن ونقوم بدهنها بالسمن أو الطحينة ونضع بها البسبوسة وندخلها فرن متوسط الحرارة لمدة خمسة وعشرون دقيقة أو حتى تمام التسوية. مكونات شربات البسبوسة كوبين من السكر

كوبين من الماء

ملعقة من السمن البلدي

كيس من الفانيليا طريقة تحضير الشربات المكرمل نقوم بكرملة كوب من السكر ثم نضيف كوبين الماء ثم نضيف كوب السكر الثاني ونتركه يغلي لمدة خمس دقائق ثم نضيف ملعقة السمن على الشربات. نخرج صينية البسبوسة من الفرن ونضع الشربات المكرمل فور خروجها وهو ساخن. ومن أسرار نجاح البسبوسة أن عند سقيها بالشربات الساخن وهى سخنه تشربه ويمكننا وضع كريمه أو مكسرات أو شيكولاته على البسبوسة. عجينة الكريب الأصلية اعمليها في البيت مثل المحلات بكل سهولة طريقة تحضير البسبوسة السوريةمكونات شربات البسبوسةطريقة تحضير الشربات المكرمل الوسوم

نقدم لكم تكات وأسرار البسبوسة السورية حيث أن البسبوسة من الحلويات اللذيذة التي يحبها ويعشقها كل أفراد الأسرة، أن البسبوسة لها أسماء كثيرة، مثل النمورة والهريسة وهى تعد من الحلويات الشرقية السهلة التي تجهز في وقت قليل داخل المنزل ويعشقها الجميع لذلك نقدم لكم أسرارها وتكاتها بالسكر المكرمل وجوز الهند التي يعطيها مذاق مميز وإليكم مكوناتها. تكات وأسرار البسبوسة تكات وأسرار البسبوسة سوف نقدم لكم سر نجاح البسبوسة السورية بأقل تكاليف ومجهود، ومكونات غير مكلفة كثيرا. مقادير البسبوسة السورية نصف كيلو من السميد

كوب إلا ربع من السمن أو الزبد

ربع كوب من الزيت

نصف كوب من السكر

نصف كوب من جوز الهند

2 كيس من الفانيليا

نصف كوب من البيكنج بودر

كوب من الحليب الدافئ

ملعقتان من اللبن البودر

ملعقتان من العسل الأبيض أو عسل الجلكوز. مقادير البسبوسة السورية اقرأ أيضًا: سر سحري في عمل شاورما الدجاج الشهية في المنزل بالعيش السوري طريقة تحضير البسبوسة السورية نضع دقيق السميد+ السكر+ جوز الهند+ كيس من الفانيليا+ اللبن البودر+ البيكنج بودر. ونخلطهم جيدا ثم نضيف السمن والزيت وتبس جيدا. نضع ملعقتان العسل مع اللبن الدافئ حتى الذوبان ونضعه بعد ذلك على البسبوسة ونقلب فقط. نحضر صينية فرن ونقوم بدهنها بالسمن أو الطحينة ونضع بها البسبوسة وندخلها فرن متوسط الحرارة لمدة خمسة وعشرون دقيقة أو حتى تمام التسوية. مكونات شربات البسبوسة كوبين من السكر

كوبين من الماء

ملعقة من السمن البلدي

كيس من الفانيليا طريقة تحضير الشربات المكرمل نقوم بكرملة كوب من السكر ثم نضيف كوبين الماء ثم نضيف كوب السكر الثاني ونتركه يغلي لمدة خمس دقائق ثم نضيف ملعقة السمن على الشربات. نخرج صينية البسبوسة من الفرن ونضع الشربات المكرمل فور خروجها وهو ساخن. ومن أسرار نجاح البسبوسة أن عند سقيها بالشربات الساخن وهى سخنه تشربه ويمكننا وضع كريمه أو مكسرات أو شيكولاته على البسبوسة. عجينة الكريب الأصلية اعمليها في البيت مثل المحلات بكل سهولة طريقة تحضير البسبوسة السوريةمكونات شربات البسبوسةطريقة تحضير الشربات المكرمل

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