استخدمي عجينة المخبوزات في صناعة الفطائر والبيتزا والعيش كمان

نقدم لكم طريقة عمل عجينة المخبوزات الموحدة لجميع الفطائر والبيتزا والخبز، حيث تعتبر المخبوزات بجميع أنواعها شيء مهم جداً عند جميع الأشخاص، سواء كانت المخبوزات فطائر أو عيش أو بيتزا، فلا يمكن لأحد أن يستغنى عنها، حيث أنه بجانب طعمها اللذيذ والشهي ورائحتها الطيبة تتمتع بالعديد من الفوائد وتحمل عدد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم والتي تمنحه حيوية، ولكن تواجه بعض السيدات مشكلة عند عمل العجينة فقد لا تنجح معهم، ولذلك نقدم لكم الطريقة بالتفصيل مع أهم النصائح التي يجب اتباعها للحصول على أنجح عجينة ولألذ مخبوزات.

تتميز هذه الطريقة أنها لا تأخذ وقت كبير ويمكن تحضيرها بكل سهولة بمكونات بسيطة، ويجب تحضير هذه المكونات أولاً:

3 كوب من الدقيق.

3 ملعقة من اللبن البودرة.

كوب من الماء الدافئ.

3 ملعقة من السكر الناعم.

ملعقة من الخميرة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من بيكنج باودر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

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أولاً نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض داخل وعاء عميق، وهي الدقيق واللبن البودرة والسكر والخميرة والملح والبيكنج باودر، وبعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والماء ونبدأ في العجن بشكل جيد، ولا تقل مدة العجن عن 10 دقائق لكي نحصل عليها هشة وطرية.

نقوم بوضع العجينة في طبق عميق مدهون بالزيت ونغطيها ونتركها جانباً في مكان دافئ لكي تتخمر ويتضاعف حجمها، وبالتالي تكون جاهزة للاستعمال في جميع أنواع المخبوزات.

ينصح بتسخين الفرن وإدخال العجينة به بعد أن تجهز، للحصول على عجينة مقرمش من الخارج وطرية وهشة من الداخل. استخدام نوع الدقيق المناسب للمخبوزات والمعجنات والابتعاد عن الدقيق متعدد الاستخدامات، حيث أنه يحتوي على محسن خبز يساعد على تحضير عجينة هش وطري وناجح. للحصول على مذاق عجين مميز يمكن إضافة الزعتر المجفف حيث يمنحها طعم مختلف. يعتبر السكر من المكونات الأساسية عند تحضير أي عجينة لأنه يساعد الخميرة على التفاعل والتخمر، وبالتالي نحصل على عجينة مرتفعة وطرية بكل سهولة، وذلك مع المخبوزات الحادقة والحلوة أيضاً.