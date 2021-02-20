النوتيلا الاصليه والاقتصاديه فى المنزل رقم واحد بإمتياز مش هتفرقيها عن الجاهزة وتحدي

طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا تعد شوكولاتة النوتيلا من المواد الغذائية الشهية واللذيذة، وهي تصنع من بودرة الكاكاو والسكريات، وهي تدخل أيضًا في تحضير مختلف الأطباق الحلوة، حيث أنها مفضلة لدى الجميع سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، كما أن الشوكولاتة تحتوي على مركبات تساعد على محاربة الاكتئاب والقضاء عليه ويؤدي إلى الإحساس بالسعادة، وتتعدد فوائدها أيضًا لتصل إلى علاج الضغط المرتفع والتقليل من احتمال الإصابة بجلطات أو أزمة قلبية، وفي هذه المقالة سوف نعرض طريقة عمل النوتيلا التي يتهافت عليها الكثير، من خلال استخدام مكونات بسيطة. طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا:- طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا:- المقادير:- كوب من الزيت النباتي.

كوب من اللبن السائل.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقتين كبيرتين من اللبن الجاف.

كيس من النسكافيه بنكهة البندق. طريقة التحضير:- في محضر الطعام نقوم بوضع الكاكاو الخام، ونضيف له السكر واللبن الجاف والنسكافيه واللبن السائل ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نضيف الزيت إلى الخليط الموجود في محضر الطعام شيئاً فشيء ونستمر في الخلط بشكل جيد.

نقوم بوضع هذا الخليط في وعاء عميق ونغطيه باستخدام كيس من البلاستيك ونتركه لمدة ربع ساعة.

ثم نضع الوعاء داخل الثلاجة لحين الاستخدام والحاجة، ويمكن تناولها بطرق مختلفة سواء داخل وصفة أو وحدها بخبز التوست. طريقة عمل النوتيلا بالخطوات:- طريقة التحضير:-طريقة عمل النوتيلا بالخطوات:- المكونات:- فنجان من البندق.

ملعقة ونصف من الكاكاو الخام.

ملعقتين كبيرتين من السكر البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

فنجان من اللبن الجاف.

زيت (حسب الحاجة). طريقة التحضير:- لتحضير البندق نضعه في الفرن ليتحمص جيدًا مع مراعاة تقليبه من وقت لآخر، ثم نزيل القشرة.

ثم نضع البندق بعد تقشيره في المطحنة الكهربائية ونطحنه ناعمًا جدًا يشبه البودرة.

ثم نضيف ملعقة ونصف زيت إلى مطحون البندق ونخلطه مرة أخرى بشكل جيد.

ونستمر في إضافة الزيت مع الاستمرار في الخلط إلى أن يصبح الخليط متجانس.

ثم نقوم بإضافة الكاكاو الخام إلى خليط البندق والزيت مع السكر البودرة والفانيليا واللبن الجاف مع الخلط المستمر حتى نحصل على خليط متجانس ولين.

وبذلك تكون النوتيلا جاهزة للتقديم والاستخدام. طلب مساعدة نقدية وإسقاط قروض البنوك أو أي بنك أخر من الديوان الملكي طريقة التحضير:- الوسوم

طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا تعد شوكولاتة النوتيلا من المواد الغذائية الشهية واللذيذة، وهي تصنع من بودرة الكاكاو والسكريات، وهي تدخل أيضًا في تحضير مختلف الأطباق الحلوة، حيث أنها مفضلة لدى الجميع سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، كما أن الشوكولاتة تحتوي على مركبات تساعد على محاربة الاكتئاب والقضاء عليه ويؤدي إلى الإحساس بالسعادة، وتتعدد فوائدها أيضًا لتصل إلى علاج الضغط المرتفع والتقليل من احتمال الإصابة بجلطات أو أزمة قلبية، وفي هذه المقالة سوف نعرض طريقة عمل النوتيلا التي يتهافت عليها الكثير، من خلال استخدام مكونات بسيطة. طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا:- طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا:- المقادير:- كوب من الزيت النباتي.

كوب من اللبن السائل.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقتين كبيرتين من اللبن الجاف.

كيس من النسكافيه بنكهة البندق. طريقة التحضير:- في محضر الطعام نقوم بوضع الكاكاو الخام، ونضيف له السكر واللبن الجاف والنسكافيه واللبن السائل ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نضيف الزيت إلى الخليط الموجود في محضر الطعام شيئاً فشيء ونستمر في الخلط بشكل جيد.

نقوم بوضع هذا الخليط في وعاء عميق ونغطيه باستخدام كيس من البلاستيك ونتركه لمدة ربع ساعة.

ثم نضع الوعاء داخل الثلاجة لحين الاستخدام والحاجة، ويمكن تناولها بطرق مختلفة سواء داخل وصفة أو وحدها بخبز التوست. طريقة عمل النوتيلا بالخطوات:- طريقة التحضير:-طريقة عمل النوتيلا بالخطوات:- المكونات:- فنجان من البندق.

ملعقة ونصف من الكاكاو الخام.

ملعقتين كبيرتين من السكر البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

فنجان من اللبن الجاف.

زيت (حسب الحاجة). طريقة التحضير:- لتحضير البندق نضعه في الفرن ليتحمص جيدًا مع مراعاة تقليبه من وقت لآخر، ثم نزيل القشرة.

ثم نضع البندق بعد تقشيره في المطحنة الكهربائية ونطحنه ناعمًا جدًا يشبه البودرة.

ثم نضيف ملعقة ونصف زيت إلى مطحون البندق ونخلطه مرة أخرى بشكل جيد.

ونستمر في إضافة الزيت مع الاستمرار في الخلط إلى أن يصبح الخليط متجانس.

ثم نقوم بإضافة الكاكاو الخام إلى خليط البندق والزيت مع السكر البودرة والفانيليا واللبن الجاف مع الخلط المستمر حتى نحصل على خليط متجانس ولين.

وبذلك تكون النوتيلا جاهزة للتقديم والاستخدام. طلب مساعدة نقدية وإسقاط قروض البنوك أو أي بنك أخر من الديوان الملكي طريقة التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النوتيلا الاصليه والاقتصاديه فى المنزل رقم واحد بإمتياز مش هتفرقيها عن الجاهزة وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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