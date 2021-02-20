كيكة اسفنجية بدون اسبونج طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالدقيق العادي، حيث إن جميعنا يحب الكيكة الإسفنجية الخفيفة اللذيذة، ونحب أن نستمتع بها في المناسبات المختلفة، ولكن التورتة عند شرائها من الخارج سوف تكلف الكثير من الأموال لذا فتبحث السيدات عن اسهل الطرق لعمل التورتة في المنزل وبأفضل الوصفات وأقل التكاليف، لذا فسوف نعرض لكم اليوم أسهل طريقة لعمل كيكة التورتة المرتفعة الهشة بدون دقيق اسبونج، بالدقيق العادى وبأجمل الطرق. كيكة اسفنجية بدون اسبونج أولا المقادير عدد خمس من البيض ذات الحجم المتوسط ويجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الدقيق الأبيض العادي الخاص بالحلويات.

كوب إلا ربع من السكر الناعم الأبيض.

كيس من الفانيليا.

واحد ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كيس من البيكنج بودر.

واحد ملعقة كبيرة من الخل.

واحد ملعقة كبيرة من محسن الجل الخاص بالحلويات.

نصف كوب من الماء ويُفضل أن يكون بدرجة حرارة الغرفة.

وللتزيين كريم شانتيه وشكيولاتة. طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية بالدقيق العادي أولا قومي بخلط المكونات جيدا لمدة خمس عشر دقيقة على السرعة الأولى من المضرب الكهربائي.

وبعد ذلك عليك الاستمرار في الخفق حتى تظهر لك علامة كمنقار البطة من المكونات.

ثم بعد هذا قومي الآن بنخل الدقيق مع إضافة البيكنج بودر وقومي بإضافته للخليط السابق ويفضل أن تتم الإضافة على ثلاث مرات.

ثم قومي بالتقليب ويفضل أن يكون من تحت إلى فوق بدون أن تقومي بإخراج الملعقة نهائيا.

واستمري في التقليب إلى أن يختفي الدقيق تماما.

ثم عليك تحضير صينية مقاس 24 وقومي بتبطينها بالدقيق أو وضع ورق زبدة، وضعي فوقها الخليط.

يجب ملاحظة أن يتم وضع الخليط إلي النصف فقط.

قومي بإدخال الصينية إلى الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اتركي الصنية داخل الفرن لمدة 40 دقيقة.

وعند تمام النضج والتأكد منه تماما قومي بإخراج الصينية من الفرن، واتركيها جانبا حتي تبرد تماما

وبعد ذلك قومي بتزيين التورتة بالشكل المفضل لك، حيث يمكنك تقطيع الكيك إلي ثلاث شرائح وقومي بوضع صوص الفراولة أو الكريم شانتية في وسط كل شريحة وأخرى ثم في الشريحة الأخيرة قومي بتغطية الكيك بالشيكولاتك أو الكريم شانتيه، كما يمكنك التزيين بقطع الفاكهه، كما تفضلين أنت وتعرفي أيضا على طريقة تحضير كيكة السينابون اللذيذة بمنتهي السهولة وبخطوات بسيطة حلي رائع وفي ثواني كنافة المج التركية كيكة اسفنجية بدون اسبونج أولا المقاديرطريقة تحضير الكيكة الإسفنجية بالدقيق العادي الوسوم

كيكة اسفنجية بدون اسبونج طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالدقيق العادي، حيث إن جميعنا يحب الكيكة الإسفنجية الخفيفة اللذيذة، ونحب أن نستمتع بها في المناسبات المختلفة، ولكن التورتة عند شرائها من الخارج سوف تكلف الكثير من الأموال لذا فتبحث السيدات عن اسهل الطرق لعمل التورتة في المنزل وبأفضل الوصفات وأقل التكاليف، لذا فسوف نعرض لكم اليوم أسهل طريقة لعمل كيكة التورتة المرتفعة الهشة بدون دقيق اسبونج، بالدقيق العادى وبأجمل الطرق. كيكة اسفنجية بدون اسبونج أولا المقادير عدد خمس من البيض ذات الحجم المتوسط ويجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الدقيق الأبيض العادي الخاص بالحلويات.

كوب إلا ربع من السكر الناعم الأبيض.

كيس من الفانيليا.

واحد ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كيس من البيكنج بودر.

واحد ملعقة كبيرة من الخل.

واحد ملعقة كبيرة من محسن الجل الخاص بالحلويات.

نصف كوب من الماء ويُفضل أن يكون بدرجة حرارة الغرفة.

وللتزيين كريم شانتيه وشكيولاتة. طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية بالدقيق العادي أولا قومي بخلط المكونات جيدا لمدة خمس عشر دقيقة على السرعة الأولى من المضرب الكهربائي.

وبعد ذلك عليك الاستمرار في الخفق حتى تظهر لك علامة كمنقار البطة من المكونات.

ثم بعد هذا قومي الآن بنخل الدقيق مع إضافة البيكنج بودر وقومي بإضافته للخليط السابق ويفضل أن تتم الإضافة على ثلاث مرات.

ثم قومي بالتقليب ويفضل أن يكون من تحت إلى فوق بدون أن تقومي بإخراج الملعقة نهائيا.

واستمري في التقليب إلى أن يختفي الدقيق تماما.

ثم عليك تحضير صينية مقاس 24 وقومي بتبطينها بالدقيق أو وضع ورق زبدة، وضعي فوقها الخليط.

يجب ملاحظة أن يتم وضع الخليط إلي النصف فقط.

قومي بإدخال الصينية إلى الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اتركي الصنية داخل الفرن لمدة 40 دقيقة.

وعند تمام النضج والتأكد منه تماما قومي بإخراج الصينية من الفرن، واتركيها جانبا حتي تبرد تماما

وبعد ذلك قومي بتزيين التورتة بالشكل المفضل لك، حيث يمكنك تقطيع الكيك إلي ثلاث شرائح وقومي بوضع صوص الفراولة أو الكريم شانتية في وسط كل شريحة وأخرى ثم في الشريحة الأخيرة قومي بتغطية الكيك بالشيكولاتك أو الكريم شانتيه، كما يمكنك التزيين بقطع الفاكهه، كما تفضلين أنت وتعرفي أيضا على طريقة تحضير كيكة السينابون اللذيذة بمنتهي السهولة وبخطوات بسيطة حلي رائع وفي ثواني كنافة المج التركية كيكة اسفنجية بدون اسبونج أولا المقاديرطريقة تحضير الكيكة الإسفنجية بالدقيق العادي

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