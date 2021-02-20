اعملي برجر اللحم في البيت بأقل التكاليف وبكل سهولة

البرجر يعتبر من أشهى الوجبات السريعة والغريبة التي انتشرت مؤخرا داخل مطابخ دول العالم، لأنه يتميز بطعم رائع ولذيذ، ورائحة قوية ومميزة، تجعل جميع الأشخاص يعشقون تناول لحم البرجر بشكل كبير، ولكن بعض النساء لا يعرفون طريقة تحضير لحم البرجر داخل المنزل، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة تحضير برجر اللحم. طريقة عمل لحم البرجر طريقة عمل لحم البرجر المكونات: 1000 جرام لحم مفروم ناعم.

بيضة متوسطة الحجم.

½ كأس كبير من البقسماط الناعم.

ثلث ملعقة كبيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

½ ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من البابريكا.

كوب كبير من شرائح البصل.

خبز خاص لتحضير البرجر.

كوب كبير من شرائح الجبن المربع.

ربع كوب كبير من الكاتشب.

¼ كاس كبير من المايونيز.

كوب كبير من شرائح الخس.

كوب كبير من شرائح الطماطم. طريقة التحضير اخلطي البهارات المشكلة مع اللحم، ومقدار الفلفل الأسود، والملح، وباقي البهارات جيدا. ضيفي البيضة، ومقدار البقسماط إلى خليط اللحم، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متجانس. قومي بتشكيل خليط اللحم إلى عدة دوائر متساوية الحجم، ثم ضعي دوائر اللحم في وعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة ساعة. ضعي مقلاة كبيرة على درجة حرارة منخفضة، ثم ضعي بها القليل من زيت الذرة. وزعي دوائر اللحم بالمقلاة، ثم اتركيها حتى تنضج تماما. قومي بوضع دوائر لحم البرجر داخل الخبز، ثم وزعي شرائح الخضار على اللحم، ثم وزعي المايونيز والكاتشب فوق شرائح الخضار، حتى يصبح البرجر جاهز للتقديم. طريقة عمل لحم البرغر الصغير طريقة التحضيرطريقة عمل لحم البرغر الصغير المكونات: 500 جرام لحم مفروم.

نصف كوب كبير من البصل المقطع.

½ كأس كبير من الصلصة الجاهزة.

نصف ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة متوسطة من شرائح الثوم.

بيضة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير ضيفي البصل، ومقدار الفلفل الأسود، وباقي المكونات إلى اللحم، ثم اخلطيهم جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. قومي بتشكيل خليط اللحم إلى عدة دوائر صغيرة، ثم ضعي دوائر اللحم في صينية، ثم ضعيها في الفرن على نار متوسطة، ثم اتركيها حتى تنضج، ويصبح لحم البرجر جاهز للتقديم. أسعار مطعم فطور فارس ورقم المطعم الجديد طريقة التحضير الوسوم

البرجر يعتبر من أشهى الوجبات السريعة والغريبة التي انتشرت مؤخرا داخل مطابخ دول العالم، لأنه يتميز بطعم رائع ولذيذ، ورائحة قوية ومميزة، تجعل جميع الأشخاص يعشقون تناول لحم البرجر بشكل كبير، ولكن بعض النساء لا يعرفون طريقة تحضير لحم البرجر داخل المنزل، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة تحضير برجر اللحم. طريقة عمل لحم البرجر طريقة عمل لحم البرجر المكونات: 1000 جرام لحم مفروم ناعم.

بيضة متوسطة الحجم.

½ كأس كبير من البقسماط الناعم.

ثلث ملعقة كبيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

½ ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من البابريكا.

كوب كبير من شرائح البصل.

خبز خاص لتحضير البرجر.

كوب كبير من شرائح الجبن المربع.

ربع كوب كبير من الكاتشب.

¼ كاس كبير من المايونيز.

كوب كبير من شرائح الخس.

كوب كبير من شرائح الطماطم. طريقة التحضير اخلطي البهارات المشكلة مع اللحم، ومقدار الفلفل الأسود، والملح، وباقي البهارات جيدا. ضيفي البيضة، ومقدار البقسماط إلى خليط اللحم، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متجانس. قومي بتشكيل خليط اللحم إلى عدة دوائر متساوية الحجم، ثم ضعي دوائر اللحم في وعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة ساعة. ضعي مقلاة كبيرة على درجة حرارة منخفضة، ثم ضعي بها القليل من زيت الذرة. وزعي دوائر اللحم بالمقلاة، ثم اتركيها حتى تنضج تماما. قومي بوضع دوائر لحم البرجر داخل الخبز، ثم وزعي شرائح الخضار على اللحم، ثم وزعي المايونيز والكاتشب فوق شرائح الخضار، حتى يصبح البرجر جاهز للتقديم. طريقة عمل لحم البرغر الصغير طريقة التحضيرطريقة عمل لحم البرغر الصغير المكونات: 500 جرام لحم مفروم.

نصف كوب كبير من البصل المقطع.

½ كأس كبير من الصلصة الجاهزة.

نصف ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة متوسطة من شرائح الثوم.

بيضة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير ضيفي البصل، ومقدار الفلفل الأسود، وباقي المكونات إلى اللحم، ثم اخلطيهم جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. قومي بتشكيل خليط اللحم إلى عدة دوائر صغيرة، ثم ضعي دوائر اللحم في صينية، ثم ضعيها في الفرن على نار متوسطة، ثم اتركيها حتى تنضج، ويصبح لحم البرجر جاهز للتقديم. أسعار مطعم فطور فارس ورقم المطعم الجديد طريقة التحضير

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