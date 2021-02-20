طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة بالفانيليا بطريقة بسيطة بطعم لذيذ ورائع

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة بالفانيليا، تعتبر الكيكة الإسفنجية من أيسر الحلويات وأسهلها ولكن صعبة في تسويتها داخل الفرن لذا نقدم لكم سر نجاح الكيكة الإسفنجية، ومن الجدير بالذكر أن الكيك الإسفنجي لا يتطلب الكثير من المجهود ومقاديرها سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

الكيكة الإسفنجية من أشهر أنواع الكيك وأسهلها، مدة تحضيرها لا تتعدى 25 دقيقة ومدة طهيها 45 دقيقة وتكفي لحوالي 10 أشخاص، وإليكم مقادير الكيك الهش اللذيذ:-

4 بيضات.

2 كوب من الدقيق.

كوب وربع من السكر البودرة.

كيسان من الفانيليا.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقتين من نشا الذرة.

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أولا: ضعي النشا والدقيق والبيكنج بودر واخلطيهم جيدا. ثانيا: احضري صينية مقاس 28 وقومي بدهنها القليل من السمن ثم قومي برش الدقيق بعد دهن الصينية وجوانبها تماما. ثالثا: نضع البيض في وعاء أو في المضرب الكهربائي ويتم ضربها لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم نضيف السكر الناعم ونتركهم لمدة ربع ساعة. رابعا: بعد تجانس البيض السكر معا نبدأ في إضافة خليط الدقيق على ثلاث مرات، وبعد تجانس الخليط تماما يتم وضعه في الصينية مقاس 28. خامسا: يجب عند بدأ تحضير الكيك تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مع تشغيل مروحة الفرن لتوزيع الحرارة، ثم نضع الكيك في الفرن لمدة 45 دقيقة مع متابعتها دون فتح الفرن. سادسا: بعد مرور 45 دقيقة على الكيك في الفرن، يتم غلق الفرن والمروحة ونتركها لمدة عشر دقائق دون الفتح عليها ثم نخرج الكيك من الفرن ونتركه ليبرد قليلا ثم نبدأ في تزيينها حسب الرغبة بالكريمة والفورماسيه أو الفاكهة المجففة أو الكمبود.

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طريقة تحضير الكيك الإسفنجي