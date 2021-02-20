كيفية إنهاء الذعر من إزالة الشعر من المناطق الحساسة

تعاني معظم السيدات والفتيات من إزالة الشعر من المناطق الحساسة، فاستخدام الطرق القديمة قد يتسبب بالكثير من الألم والالتهابات وأيضا هذا يسبب تغير لون المنطقة التي قمنا بإزالة الشعر منها وقد يؤثر على النفسية بشكل كبير، وبالرغم من وجود حلول حديثة كاستخدام شفرات الحلاقة أو الكريمات الكيميائية لإزالة الشعر إلا أنه لاحظنا تعرض الفتيات لنفس الآثار السلبية السابقة.

طرق مختلفة للحصول لإزالة الشعر من المنطقة الحساسة

كان لا بد من البحث عن طريقة لإزالة الشعر من تلك المنطقة بدون التسبب بأي التهابات أو مشاكل للبشرة، وهناك وصفتان سوف نراهما معاً ليس فقط لإزالة الشعر ولكن أيضا هاتان الطريقتان تعملان على ترطيب وتفتيح المنطقة الحساسة بشكل جيد:

معلقة فازلين

معلقة دقيق الحمص

3 ملاعق لبن

ملعقة صغيرة كركم

معلقة فازلين

2ملعقة صغيرة نبات السعد مطحون

ملعقة صغيرة من الكركم

مكونات وصفة الحمص و الفازلين لإزالة الشعر من المناطق الحساسةمكونات وصفة الكركم والفازلين لإزالة الشعر من المناطق الحساسة

هاتان الوصفتان لا يختلفان من حيث التحضير والاستعمال

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– نقوم بوضع جميع المكونات في إناء، ثم يتم التقليب جيدا حتى نحصل على شكل العجينة.

– نقوم بفرد الخليط على المنطقة المراد نزع الشعر منها ولكن على أن تكون بالاتجاه المعاكس لاتجاه الشعر.

– نترك الخليط حتى يجف على الجسم ثم نقوم بشده في الاتجاه المضاد للشعر.

– نستخدم الماء البارد في غسل المنطقة لنعمل على غلق مسام الجلد بشكل جيد.

– نستخدم المكون المناسب لبشرتنا في الترطيب.

يفضل للحصول على نتائج جيدة بالمحافظة على تطبيق هذه الوصفة في كل مرة يتم بها نزع الشعر، أيضا المحافظة على النظافة الشخصية، والترطيب بشكل مستمر، كما يلزم ارتداء الملابس القطنية وأن نحافظ على تلك المناطق أن تكون جافة دائماً، أيضا يفضل نزع الشعر عند اكتمال نموه.