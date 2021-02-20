الطريقة السحرية للكنافة بالمهلبية اعرفي تكاتها وحركاتها الصحيحة

نقدم لكم الطريقة السحرية للكنافة بالمهلبية من موقعنا ثقفني، حيث أن الكنافة بالمهلبية تقدم في المناسبات السعيدة، في أمسيات رمضان ولم شمل الأسرة، نجد الكنافة ضرورية لتلك المناسبات وقوية لأنها تتميز بحلاوة طعمها وشعبيتها بين الجميع، إنه تراث مشترك وتقليد شعبي، يعود أصل الكنافة إلى الأصول العربية وبدأ في مصر والشام ، وأصل الكلمة (تشنافة) وهي كلمة شركسية، التي انتشرت على نطاق واسع خلال هذه الفترة هي مدينة نابلس التي حصلت على اسمها وعرفت بنابلس، قطعة من الكنافة تزن مائتين وخمسين جرامًا تحتوي على ألف سعر حراري، لذلك يجب على من يتبع حميات السمنة ومرضى السكر الانتباه إلى محتواها العالي من السعرات الحرارية، وعدم نسيان طعمه اللذيذ بأنفسهم، فيأكلون كميات كبيرة. الطريقة السحرية للكنافة بالمهلبية الطريقة السحرية للكنافة بالمهلبية المكونات كيلو كنافة.

كيلو حليب.

كوب السكر

ملعقتان السمن البلدي.

قطعة مستكة.

ملعقة ماء الورد.

ملعقتان النشا. شربات الكنافة كوبان من السكر.

كوب الماء.

ملعقة عصير اللّيمون.

ملعقة ماء الورد شربات الكنافة اقرأ أيضاً: سر سحري في عمل شاورما الدجاج الشهية في المنزل بالعيش السوري طريقة تحضير المهلبية ضعي كمية الحليب والسكر في قدر عميق واخلطيهم جيداً حتى يذوب السكر.

أضيفي ملعقة كبيرة من ماء الورد وسخني الحليب برفق.

قم بإذابة النشا في الماء البارد ثم قم بإضافته تدريجياً إلى الحليب مع التقليب المستمر حتى لا يتبلور النشا.

عندما يبدأ الخليط في التكاثف، اخلط جيدًا ثم أطفئ النار واسكبه في وعاء ضحل واتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا. عجينة الكنافة المميزة حاولى كسر شعيرات الكنافة قليلاً حتى تناسبها على طول الدرج حيث تضع الحقيبة.

سخني السمن قليلًا وأضيفي الكثير منه إلى خليط الكيس على الظهر حيث يساعد ذلك على فصل الشعيرات عن بعضها.

اسكبي القليل من السمن في صينية جاهزة لعمل الكنافة، وأضيفي رشة بسيطة من ألوان الطعام البرتقالية.

وزعي نصف كمية العجين على كنافة مع مراعاة الضغط الجيد على قاع الصينية.

وزعي الحشو بالتساوي على العجينة، ثم وزعي باقي عجينة الكنافة كغطاء وبشكل متساو حتى تغطي الحشوة بالكامل.

وزعي باقي السمن على وجه الصينية وضعيه في الفرن على نار متوسطة، تقلب صينية الكنافة إلى صينية أخرى بنفس الحجم وتدهنها بقليل من السمن ثم ضعيها في الفرن حتى تنضج. طريقة تحضير المهلبيةعجينة الكنافة المميزة الجدير بالذكر أن الكنافة بالمهلبية أصبحت من الأكلات التي يتميز بها شهر رمضان، وانتشرت أيضا في الأيام العادية. استخدام تطبيق WhatsApp دون الكشف عن رقم هاتفك الوسوم

نقدم لكم الطريقة السحرية للكنافة بالمهلبية من موقعنا ثقفني، حيث أن الكنافة بالمهلبية تقدم في المناسبات السعيدة، في أمسيات رمضان ولم شمل الأسرة، نجد الكنافة ضرورية لتلك المناسبات وقوية لأنها تتميز بحلاوة طعمها وشعبيتها بين الجميع، إنه تراث مشترك وتقليد شعبي، يعود أصل الكنافة إلى الأصول العربية وبدأ في مصر والشام ، وأصل الكلمة (تشنافة) وهي كلمة شركسية، التي انتشرت على نطاق واسع خلال هذه الفترة هي مدينة نابلس التي حصلت على اسمها وعرفت بنابلس، قطعة من الكنافة تزن مائتين وخمسين جرامًا تحتوي على ألف سعر حراري، لذلك يجب على من يتبع حميات السمنة ومرضى السكر الانتباه إلى محتواها العالي من السعرات الحرارية، وعدم نسيان طعمه اللذيذ بأنفسهم، فيأكلون كميات كبيرة. الطريقة السحرية للكنافة بالمهلبية الطريقة السحرية للكنافة بالمهلبية المكونات كيلو كنافة.

كيلو حليب.

كوب السكر

ملعقتان السمن البلدي.

قطعة مستكة.

ملعقة ماء الورد.

ملعقتان النشا. شربات الكنافة كوبان من السكر.

كوب الماء.

ملعقة عصير اللّيمون.

ملعقة ماء الورد شربات الكنافة اقرأ أيضاً: سر سحري في عمل شاورما الدجاج الشهية في المنزل بالعيش السوري طريقة تحضير المهلبية ضعي كمية الحليب والسكر في قدر عميق واخلطيهم جيداً حتى يذوب السكر.

أضيفي ملعقة كبيرة من ماء الورد وسخني الحليب برفق.

قم بإذابة النشا في الماء البارد ثم قم بإضافته تدريجياً إلى الحليب مع التقليب المستمر حتى لا يتبلور النشا.

عندما يبدأ الخليط في التكاثف، اخلط جيدًا ثم أطفئ النار واسكبه في وعاء ضحل واتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا. عجينة الكنافة المميزة حاولى كسر شعيرات الكنافة قليلاً حتى تناسبها على طول الدرج حيث تضع الحقيبة.

سخني السمن قليلًا وأضيفي الكثير منه إلى خليط الكيس على الظهر حيث يساعد ذلك على فصل الشعيرات عن بعضها.

اسكبي القليل من السمن في صينية جاهزة لعمل الكنافة، وأضيفي رشة بسيطة من ألوان الطعام البرتقالية.

وزعي نصف كمية العجين على كنافة مع مراعاة الضغط الجيد على قاع الصينية.

وزعي الحشو بالتساوي على العجينة، ثم وزعي باقي عجينة الكنافة كغطاء وبشكل متساو حتى تغطي الحشوة بالكامل.

وزعي باقي السمن على وجه الصينية وضعيه في الفرن على نار متوسطة، تقلب صينية الكنافة إلى صينية أخرى بنفس الحجم وتدهنها بقليل من السمن ثم ضعيها في الفرن حتى تنضج. طريقة تحضير المهلبيةعجينة الكنافة المميزة الجدير بالذكر أن الكنافة بالمهلبية أصبحت من الأكلات التي يتميز بها شهر رمضان، وانتشرت أيضا في الأيام العادية. استخدام تطبيق WhatsApp دون الكشف عن رقم هاتفك

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