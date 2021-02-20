البسبوسة بالمكسرات من البيت بطريقة سهلة و بسيطة

البسبوسة بالمكسرات لا تأتي شهرتها فقط من مصر فبلاد الشام على معرفة جيدة بالبسبوسة، خاصة تلك البسبوسة التي تغطى بالمكسرات فهي تكون غنية بالسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم خاصة في تلك الأيام شديدة البرودة فتساعد على التدفئة ومنح الجسم بالطاقة اللازمة.

البسبوسة بالمكسرات من البيت

البسبوسة ليست فقط من الحلويات الشرقية اللذيذة ولكن شهرتها جاءت انه تعددت طرق تقديمها فيمكن تقديمها سادة أو بالقشطة أو بالمكسرات أو مثل اللوز والفستق والبندق أو المهلبية ومؤخرا أصبحت محلات الحلويات يستخدمون البسبوسة في العديد من الكوكتيلات مثل ما يسمى بالقنبلة والذي أصبح طبق مشهور بالقاهرة.

كأسين سميد

كأس سكر ابيض

كأس قشطة

كوب إلا ربع سمن سائل

رشة بيكنج صودا

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

مكسرات للتزيين أو بدون حسب الرغبة

العسل.

مكونات البسبوسة بالمكسرات

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يتم تحضيرها كالتالي :

نقوم بوضع كأس ماء على كأس ونصف سكر على النار مع التقليب الجيد عند الغليان يتم عصر نصف لمونة على العسل ثم نقوم برفعه من على النار بعد عشر دقائق وتركه حتى نلاحظ انسيابه كالعسل

نقوم بإحضار وعاء ثم نضع السميد وعليه بيكنج الصودا والبودر مع التقليب جيداً. نعجن الخليط يدويا بعد إضافة السمن السائل. يتم ضرب القشطة بوعاء حتى تصبح ناعمة ويتم إضافة السكر بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخفق ويجب الحرص على ذوبان السكر بشكل جيد مع القشطة. نقوم بإضافة القشطة على خليط السميد مع المزج بشكل مناسب. نقوم بإحضار صينية الفرن ودهنها بالزيت ثم نضع الخليط في الصينية، يتم تزيين الخليط بالمكسرات حسب الرغبة. نقوم بضبط الفرن على درجة حرارة 275، ونضع الصينية بالفرن. يمكن ترها لمدة 45دقيقة، بعد التأكد من نضوجها يتم إخراجها من الفرن. يجب ترك البسبوسة قليلا قبل أن نضع الشربات عليها.

طريقة تحضير البسبوسة بالمكسرات

الأكلة الشائعة في أي منزل هي البسبوسة ولكي تفوزي بقلب زوجك اخترنا لكي عزيزتي أسهل الطرق لإعداد بسبوسة شهية.