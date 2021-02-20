طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل بأقل التكاليف وسر عدم تلفه بمكون وحيد

نقدم لكم عبر موقعنا طريقة عمل الخيار المخلل بأقل التكاليف ودون عمل مجهود كبير، وتخليل الخيار من أيسر وأسهل المخللات لذا نقدم وصفة تخليله بطريقة بسيطة، يقوم العديد من الناس بشراء المخلل من الخارج ولكن يمكن تخليله في المنزل وتوفير سعره الغالي من الخارج، ومن الجدير ذكره أنه مرغوب للغاية في شهر رمضان أكثر من الأيام الأخرى، حيث يتم وضعه بجانب وجبة الإفطار.

طريقة عمل الخيار المخلل

مدة تخليل الخيار لا تتعدي ال ربع ساعة ومدة تجهيزه من ثلاث أسابيع إلى أربع أسابيع، وإليكم المكون الوحيد السحري الذي لا يجعل الخيار يتلف وهو معلقة من السكر ورشة من الفلفل الأسود الحبيبات، وإليكم مكونات تخليل الخيار:-

كيلو من الخيار الصغير.

6 ملاعق كبيرة من الملح الخشن، 8 ملاعق كبيرة من الملح الناعم.

6 فصوص من الثوم.

قدر كافي من الماء المغلى لملئ البرطمانات.

قدر بسيط من الخل.

قرنين من الفلفل الأخضر.

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أولا: تجهيز برطمانان من الزجاج مقاس وسط. ثانيا: غسل الخيار جيدا ثم نأخذ حبات الخيار ونقوم بعمل شق بها بالسكين لكي يتملح الخيار من الداخل ونضع كل حبة تم شقها في البرطمان، ويجب رص الخيار داخل البرطمان. ثالثا: بعد الإنتهاء من وضع الخيار داخل البرطمانات نضع شرائح من قرون الفلفل الأخضر وفصوص الثوم أي ثلاث فصوص في كل برطمان. رابعا: نقوم بغلي الماء ونضع به الخل والملح ثم نسكبه على الخيار في البرطمانات ونحول تقليب الخيار بملعقة صغيرة لكي يأخذ الخيار الملح خامسا: نضع البرطمانات في مكان بعيدا عن الرطوبة لمدة ثلاث أسابيع ثم نراه وإذا تم تمليحه فا قد تم طهيه وإذا كان قليل الملح نتركه أسبوع أيضا في الماء المالح

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طريقة تحضير مخلل الخيار