طريقة هندية رهيبة لتطويل وتكثيف الشعر بغزارة في أسبوعين فقط

تطويل وتكثيف الشعر في 15 يوم فقط بعد تجربة تلك الطريقة الهندية الفريدة، والتي تتكون من وصفة لتطويل الشعر وتحفيز نموه بسرعة رهيبة، وخلطة أخرى لتكثيف الشعر الخفيف وإنبات فراغات الرأس، ونتيجة لعوامل سلبية متعددة يتعرض الشعر للتساقط والتلف لذلك نسعى من خلال موضوعنا إلى حل مشاكل الشعر المتعددة باستخدام طريقة مجربة ومضمونة، وبعد العديد من التجارب والبحث توصلنا للحل الأمثل لتطويل الشعر وتكثيفه، حيث أن تلك الطريقة تعتمد عليها العديد من سيدات وفتيات دولة الهند، كما يوصي بها الكثير من خبراء العناية بالشعر.

طريقة هندية مذهلة لتطويل وتكثيف الشعر

أولا سوف نتحدث عن وصفة إطالة الشعر والتي تتكون فقط من زيت الخردل، ومن المعروف أن زيت الخردل ينتمي لمجموعة الزيوت الهندية، حيث يعمل على زيادة طول الشعر ومنحه لمعان ونعومة وترطيب عالي، كما يمنع هيشان وتقصف الشعر بشكل نهائي، كما يعمل على تغذية بصيلات الشعر وإصلاح مشاكل فروة الرأس، ولكن يجب استعماله لمن فوق ال 10 سنوات.

طريقة الاستعمال

يتم وضع بولة زجاجية صغيرة وبداخلها ملعقة كبيرة من زيت الخردل داخل بولة أكبر حجما مليئة بالماء الساخن، وذلك لعمل حمام مائي للزيت لتسخينه دون فقدان فوائده للشعر، ثم يتم تمشيط الشعر جيدا وتقسيمه إلى قسمين أو 4 أقسام، ويتم وضع كمية مناسبة من الزيت على فروة الرأس مع التدليك بحركات دائرية بواسطة أصابع اليدين لتنشيط الدورة الدموية وتغذية بصيلات الشعر، ويتم ذلك في جميع مناطق الشعر لمدة 10 – 15 دقيقة، ثم يتم تغطية الشعر بواسطة وعاء بلاستيكي أو منشفة ساخنة، ثم يُترك على الشعر لمدة ساعتين أو ثلاثة ساعات وبعد مرور الوقت يتم غسل الشعر جيدا بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر ويُفضل استخدام الأنواع الطبية.

ثانيا تكثيف الشعر وملء الفراغات

تتكون خلطة تكثيف الشعر من العناصر التالية:

1 ملعقة كبيرة من زيت الخردل.

5 فصوص من الثوم

يتم تشقيق فصوص الثوم بواسطة سكينة أو دبوس وعمل فتحات لاستخراج الزيوت المتواجدة داخله، ثم يتم غمسها في زيت الخردل وتوضع المكونات في حمام مائي، ويُترك قليلا حتى يتم استخلاص زيت الثوم واختلاطه بزيت الخردل، ثم يتم تطبيقه على الشعر لزيادة سمكه وكثافته بنفس الطريقة السابقة، ويُترك على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين مع تغطية الشعر بواسطة وعاء بلاستيكي أو منشفة ساخنة، ثم يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر، وسوف نلاحظ نتيجة رائعة في تكثيف وتطويل الشعر خلال أسبوعين فقط.

وصفة أخرى لزيادة كثافة الشعر طبيعياً

احضري ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض، وملعقتين كبيرتين من زيت الخروع، ومثلهما من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من عسل السدر إن وُجد، ملعقة صغيرة من خل التفاح، يتم خلط المكونات مع بعضها بشكل جيد ثم يوضع الخليط على الشعر قبل غسله لمدة نصف ساعة، مع ضرورة قيامك بعملية تدليك خفيفة لفروة رأسك كل 10 دقائق، بمعنى أنه يجب أن تقومي بتدليك فروة رأسك 3 مرات على فترات متباعدة أثناء وضع الخلطة على شعرك.