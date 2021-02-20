أقوى كريم طبيعي لتفتيح البشرة وتوحيد لون الوجه وتنقيته كبشرة الأطفال، أتينا لكم اليوم بخلطة كريم رائعة من مكونات منزلية نتيجتها رائعة بالفعل في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ليس ذلك فقط بل تعمل في الوقت ذاته على تصفية الوجه من الشوائب وتتركه أبيض صافي كبشرة الأطفال، لذا إليك سيدتي وصفة الكركم المعجزة في تبييض البشرة بياض ناصع ونضارة ليس لها مثيل، فمن منّا لا تبحث عن وجه فاتح موحد اللون خالي من أي اسمرار أو بقع أو تصبغات، لذا نلجأ للبحث عن طرق مختلفة لتبييض البشرة مثل منتجات تجميل وتبييض الوجه، والخلطات الطبيعية التي تتميز بأن لها تأثير فعال جدا وسريع في تبييض وتفتيح لون البشرة بدون آثار جانبية.

أقوى كريم طبيعي لتفتيح البشرة وتوحيد لون الوجه

يتكون كريم تفتيح الوجه أولا من ملعقتين صغيرتين من الكركم، فكل خلطات الكركم رائعة لتبييض البشرة بدون استثناء لأنه يلعب دور رئيسي في توحيد لون البشرة، كما أن الكركم يمنح الوجه نضارة غير تقليدية، ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض الذي له قدرة في تخفيف لون البقع الداكنة وإزالة البثور السوداء، كما يساعد في تطهير البشرة من الشوائب ويعمل علي تفتيح لون البشرة الدهنية بفاعلية، ملعقتين صغيرتين من الحليب السائل كامل الدسم وهو مفيد جداً في تبييض البشرة والتخلص من البقع وأثار الحبوب.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار الكركم الذي تم تحضيره، ثم عصير الليمون الحامض وأيضا مقدار الحليب السائل، ثم يتم مزج المكونات جيدا وبعناية ليتم الحصول علي قوام متجانس يشبه كريم الوجه في هيئته ولونه مائل للأصفر نوعاً ما بسبب لون الكركم، وبعد الحصول على الكريم يتم وضعه على البشرة بعد تنظيفها بالغسول كالمعتاد، ثم تترك لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لقفل المسام، ويفضل أن يتم مسح البشرة بقطعة من القطن مغموسة بماء الورد أو مصفي مغلي البابونج، ثم يتم الترطيب بعد ذلك بالكريم أو الزيت المناسب لنوع بشرتك، تتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.