الجبنة الرومي حضريها بأقل التكاليف في البيت زي المصانع

تعتبر الجبنة الرومي نوع من أنواع الجبن المشهورة في الدول العربية بكثرة فهي من منتجات الألبان التي تتسم بالجودة العالية، فيتم تحضير الجبنة الرومي بأكثر من نكهة فهناك نكهة الفلفل الأسود وغيرهم الكثير من النكهات ويتم تحضيرها تبعاً لرغبة الشخص، فيوجد عدد من الأطباء الذين ينصحون بتقديم هذا النوع من الجبن إلى الأطفال وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الجبنة الرومي. مكونات تحضير الجبنة الرومي: مكونات تحضير الجبنة الرومي: تتسم مكونات تحضير الجبنة الرومي بالبساطة فالمواد غير مكلفة ويتم شرائها بشكل سريع وإليكم في السطور الآتية مكونات تحضير الجبنة الرومي: ثلاثة كؤوس من حليب البقر كامل الدسم.

كأس من الزبدة.

نصف كأس من النشا الأبيض.

كأس من الجبنة الرومي المبشورة.

رشة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود الحصى.

ربع ملعقة من اللون الأصفر وهذا اللون متواجد عند العطار. خطوات تحضير الجبنة الرومي: خطوات تحضير الجبنة الرومي: يتم تحضير الجبنة الرومي بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الجبنة الرومي: يتم إحضار إناء متوسطة الحجم ويتم وضع كلاً من اللبن والنشا ويتم تقليبهم جيداً وبعد ذلك يتم وضع الإناء على النار لحين الغليان. يتم إضافة الجبنة المبشورة ويتم التقليب بصورة مستمرة لحين أن تذوب الجبنة بصورة نهائية. القيام بإضافة كلاً من الزبدة والفلفل الأسود ويتم التقليب بصورة مستمرة لحين أن يصبح الخليط غليظ ويتم رفع الإناء من على النار وتركه جانباً. يتم إحضار مصفاة ويتم وضع عليها شاش أبيض وبعد ذلك يتم سكب الخليط وتصفيته من المياه. يم وضع الخليط في قوالب الجبنة ويتم إدخاله إلى الثلاجة لحين أن يتماسك. فبعد أن تتماسك الجبنة جيدا يتم إخراجها من الثلاجة ثم يتم تقطيعه وتقديمه وبالهناء والشفاء على الجميع. أكياس الشاى المستعملة لا تتخلصي منها ولكن استخدميها لجمالك الوسوم

تعتبر الجبنة الرومي نوع من أنواع الجبن المشهورة في الدول العربية بكثرة فهي من منتجات الألبان التي تتسم بالجودة العالية، فيتم تحضير الجبنة الرومي بأكثر من نكهة فهناك نكهة الفلفل الأسود وغيرهم الكثير من النكهات ويتم تحضيرها تبعاً لرغبة الشخص، فيوجد عدد من الأطباء الذين ينصحون بتقديم هذا النوع من الجبن إلى الأطفال وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الجبنة الرومي. مكونات تحضير الجبنة الرومي: مكونات تحضير الجبنة الرومي: تتسم مكونات تحضير الجبنة الرومي بالبساطة فالمواد غير مكلفة ويتم شرائها بشكل سريع وإليكم في السطور الآتية مكونات تحضير الجبنة الرومي: ثلاثة كؤوس من حليب البقر كامل الدسم.

كأس من الزبدة.

نصف كأس من النشا الأبيض.

كأس من الجبنة الرومي المبشورة.

رشة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود الحصى.

ربع ملعقة من اللون الأصفر وهذا اللون متواجد عند العطار. خطوات تحضير الجبنة الرومي: خطوات تحضير الجبنة الرومي: يتم تحضير الجبنة الرومي بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الجبنة الرومي: يتم إحضار إناء متوسطة الحجم ويتم وضع كلاً من اللبن والنشا ويتم تقليبهم جيداً وبعد ذلك يتم وضع الإناء على النار لحين الغليان. يتم إضافة الجبنة المبشورة ويتم التقليب بصورة مستمرة لحين أن تذوب الجبنة بصورة نهائية. القيام بإضافة كلاً من الزبدة والفلفل الأسود ويتم التقليب بصورة مستمرة لحين أن يصبح الخليط غليظ ويتم رفع الإناء من على النار وتركه جانباً. يتم إحضار مصفاة ويتم وضع عليها شاش أبيض وبعد ذلك يتم سكب الخليط وتصفيته من المياه. يم وضع الخليط في قوالب الجبنة ويتم إدخاله إلى الثلاجة لحين أن يتماسك. فبعد أن تتماسك الجبنة جيدا يتم إخراجها من الثلاجة ثم يتم تقطيعه وتقديمه وبالهناء والشفاء على الجميع. أكياس الشاى المستعملة لا تتخلصي منها ولكن استخدميها لجمالك

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