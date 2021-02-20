تتبيلة الدجاج المشوي بالطريقة الأصلية زي المطاعم وبالمقادير المضبوطة

طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي، تعد وجبة الدجاج من أشهر الأكلات المفضلة لدي الكثيرين من الأشخاص، ويمكن طهي الدجاج بأكثر من طريقة مميزة، ولكن الفئة الأكبر يفضلن تناول الدجاج المشوي، لذلك نجد أن الكثير من ربات المنزل يبحثون دائما عن طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي مثل المطاعم و بالمقادير المضبوطة تماما الحصول على تتبيلة شهية و لذيذة للغاية و تنال على إعجابكم و بمكونات موجودة داخل المطبخ، لذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني أفضل طريقة لعمل تتبيلة الدجاج المشوي واليك الطريقة في التالي: طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي المكونات: دجاجة واحدة مقطعة إلى ثمان قطع.

مكعب واحد من مرقة الدجاج.

خمس ملاعق كبيرة من الزبادي.

2 ثمره كبيرة من البصل.

4 فصوص من الثوم المهروس .

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من بودره الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تتبيلة الدجاج المشوي أولا قومى بإحضار الدجاجة و قومي بتنظيفها جيدا ثم قطعيها إلى ثماني قطع متساوية الحجم، ثم انقعيها في القليل من الماء والليمون، وتركها لمدة نصف ساعة ثم تصفى من الماء وتترك جانبا.

احضري طبق مناسب ثم قومى بخلط جميع المكونات السابق ذكرها مثل الزبادي و صلصة الطماطم والثوم ودبس الرمان وغيرهم حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط شبه سائل.

احضري قطع الدجاج وقومي بوضعها في تتبيلة الدجاج المشوي وتركيها في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل لتأخذ الطعم ويتم تتبيلها جيدا.

ثم احضري صينية فرن مناسبة وضعي فيها قطع الدجاج مع باقي التتبيلة، وتركها في الفرن حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون المطلوب، ثم تقدم في طبق مزين بالقليل من أوراق البقدونس مع مراعاة أن تقدم ساخنة. الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة عبر وزارة الموارد البشرية 1442 خطوات تتبيلة الدجاج المشوي الوسوم

طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي، تعد وجبة الدجاج من أشهر الأكلات المفضلة لدي الكثيرين من الأشخاص، ويمكن طهي الدجاج بأكثر من طريقة مميزة، ولكن الفئة الأكبر يفضلن تناول الدجاج المشوي، لذلك نجد أن الكثير من ربات المنزل يبحثون دائما عن طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي مثل المطاعم و بالمقادير المضبوطة تماما الحصول على تتبيلة شهية و لذيذة للغاية و تنال على إعجابكم و بمكونات موجودة داخل المطبخ، لذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني أفضل طريقة لعمل تتبيلة الدجاج المشوي واليك الطريقة في التالي: طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي المكونات: دجاجة واحدة مقطعة إلى ثمان قطع.

مكعب واحد من مرقة الدجاج.

خمس ملاعق كبيرة من الزبادي.

2 ثمره كبيرة من البصل.

4 فصوص من الثوم المهروس .

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من بودره الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تتبيلة الدجاج المشوي أولا قومى بإحضار الدجاجة و قومي بتنظيفها جيدا ثم قطعيها إلى ثماني قطع متساوية الحجم، ثم انقعيها في القليل من الماء والليمون، وتركها لمدة نصف ساعة ثم تصفى من الماء وتترك جانبا.

احضري طبق مناسب ثم قومى بخلط جميع المكونات السابق ذكرها مثل الزبادي و صلصة الطماطم والثوم ودبس الرمان وغيرهم حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط شبه سائل.

احضري قطع الدجاج وقومي بوضعها في تتبيلة الدجاج المشوي وتركيها في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل لتأخذ الطعم ويتم تتبيلها جيدا.

ثم احضري صينية فرن مناسبة وضعي فيها قطع الدجاج مع باقي التتبيلة، وتركها في الفرن حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون المطلوب، ثم تقدم في طبق مزين بالقليل من أوراق البقدونس مع مراعاة أن تقدم ساخنة. الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة عبر وزارة الموارد البشرية 1442 خطوات تتبيلة الدجاج المشوي

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