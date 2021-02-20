7 عادات يومية ممكن تتلف شعرك .. اعرفيهم معانا وتجنبيهم

لو انتي بتستخدمي شامبو نوعه كويس ومناسب لشعرك ، لكن مع ذلك شعرك مش في افضل حالاته ، يبقى انتي محتاجة تركزي اكتر على روتين العناية بشعرك ، لان ممكن حاجة بسيطة زي ربطة الشعر, او لف الشعر بالفوطة انها تضر شعرك وتسبب اضرار ومشاكل كتير على المدى الطويل ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك 7 عادات ممكن تتلف شعرك عشان تتجنبيها.

عادات ممكن تتلف شعرك:

1- لبس الصوف:

اكيد الصوف من الخامات اللي بتدفينا في الشتا ، ولكن الخامة دي ممكن تضر شعرك ، لان الصوف بيولد الكهربا الساكنة وبيخلي شعرك يشبك فيه ، وده بيأدي لتقصف اطراف الشعر ، وشعرك لما بيتبل في الايام اللي فيها مطر ، بيخليه هش وضعيف اكتر ويتكسر بسهولة اكبر.

2- اكل التونة:

على الرغم ان التونة من الاكلات المغذية جدا وتعتبر مصدر كبير لكتير من العناصر الغذائية ، الا انها بتحتوي على مستويات عالية من الزئبق ، والمعدن ده تقيل جدا وسام وممكن يسبب بعض المشاكل الصحية الخطيرة ، وكتير من المتخصصين بينصحوا باكل التونة باعتدال ، واظهرت الدراسات ان استهلاك الزئبق ممكن انه يكون مرتبط كمان بتساقط الشعر المفاجيء.

3- بتستخدمي الفوطة او السيشوار لتجفيف الشعر:

معظمنا متعود انه يلف شعره بالفوطة بعد غسل الشعر ، ولكن الفوط القطن ممكن تسبب تجعد وتكسر الشعر ، لان الفوطة اكتر جفاف وخشونة من الشعر ، اللي هيأدي لتقصف اطراف الشعر ، وكمان استخدام السيشوار باستمرار في تجفيف الشعر ممكن يأدي لتقصف وبهتان الشعر ، وعشان تجففي الشعر بشكل صح ، امسكي السيشوار بعيد عن الشعر بحوالي 6 بوصة (تقريبا 15 سم).

4- استخدام اربطة شعر مرنة:

تسريحات الشعر اللي بيتم سحبها باحكام زي ديل الحصان, او العقدة العلوية ممكن انها تضر الشعر لما تيجي تربطيه ، لان التوكه المطاط او الاستك بتعمل ضغط على الشعر ، وده هيأدي على المدى الطويل لتكسر الشعر ، لو انتي بتحبي تعملي تسريحة ديل الحصان دايما ، اختاري توكة مطاط متغطية بالقماش او ربطة شعر حلزونية.

5- بتحطي البلسم على الجذور:

البلسم يعتبر ضروري للحفاظ على نعومة وتغذية خصلات الشعر ، ولكن ممكن يجيب معاكي نتيجة عكسية او يضر الشعر لو استخدمتيه بطريقة غلط ، لو حطيتي البلسم على الجذور ده ممكن يتقل شعرك ويخلي الجذور دهنية ، عشان تحافظي على شعرك ناعم وبيلمع ، حطي البلسم على طول الشعر والاطراف بس وابعدي عن الجذور.

6- بتستخدمي الشامبو الجاف كتير:

الشامبو الجاف يعتبر من المنتجات اللي ممكن تنقذك في اي وقت عايزة تنضفي شعرك ومعندكيش وقت تغسليه ، ولكن استخدامه كتير زيادة عن اللزوم ممكن يسبب الجفاف والحكه والقشور في فروة الراس ، وفروة الراس الغير صحية ممكن انها تسبب تساقط الشعر وتمنع نمو الشعر الجديد ، لان الشامبو الجاف اكيد مش بينضف الشعر بطريقة فعالة زي الغسيل ، وده ممكن يأدي في النهاية لظهور قشرة الشعر.

7- بتحطي نضارة الشمس على شعرك:

حركة ممكن يكون في بنات كتير بيعملوها ولكن مش عارفين ضررها على الشعر ، ولكن الحقيقة انك لو بتعملي كده باستمرار ده ممكن يأدي في النهاية لترقق شعرك ، وكمان ضغط النضارة على الراس ممكن انه يأدي لتقليل تدفق الدم لفروة الراس وابطاء نمو شعرك ، ولو انتي عندك حساسية من معدن النضارة ، ممكن ده كمان يأدي لترقق الشعر.

7 حاجات غلط بتعمليها لشعرك ممكن تدمره.. اعرفيها واتجنبيها