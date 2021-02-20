طريقة عمل جاتوه شاتوه بطعم لذيذ وخطوات بسيطة في المنزل مثل المحلات

بخطوات بسيطة نجهز جاتوه شاتوه اللذيذ التي يمكننا إعدادها بسهولة في الخلاط ولا تأخذ منا وقت كثير لأننا نقوم بعملها على خطوتين فقط، وهو يعتبر من الحلوى الخفيفة لدى الجميع الكبار والصغار لأنه يتميز بعمل صوص شيكولاتة له مذاق خاص وشهي، ويمكننا تقديمة في أعياد الميلاد أو للضيوف، وتتميز هذه الوصفة بوجود مكوناتها في المنزل مما يسهل علينا تحضيرها، لذلك نقدمها لكم عبر موقع ثقفني وإليكم مقادير الجاتوه.طريقة عمل جاتوه شاتوه بطعم لذيذ
يعتبر كما ذكرنا من أخف الحلويات الخفيفة التي يعشقها الأطفال والكبار، وإليكم المقادير:
- كوب من الدقيق.
- نصف كوب من الكاكاو.
- كوب من السكر.
- كوب من الحليب.
- كوب من الزيت.
- نصف كيس بيكنج بودر.
- 3 بيضة.
- ملعقة فانيليا سائلة أو 2 كيس من الفانيليا.
- قليل من الملح.
اقرأ أيضاً: كيك التايجر بالشكولاتة اللذيذة هشة وطعمها روعة جداً جربيهاخطوات تحضير جاتوه شاتوه
- أولا: نحضر الخلاط ونضع به كوب الحليب وكوب السكر ونصف كوب الكاكاو والفانيليا ونخلطهم جيدا وبعد ذلك نضيف كوب الزيت بالتدريج وبهذه الخطوات نكون حضرنا الصوص اللذيذ، نأخذ منه كوب نضعه بالثلاجة لحين عمل الكيك.
- ثانيا: نضع على باقي الصوص في الخلاط البيض والدقيق والبيكنج بودر ونخلطه جيدا لنحصل على عجين الكيك.
- ثالثا: نحضر صينية وندهنها بالزيت والدقيق ونضع بها الخليط.
- رابعا: ندخلها فرن ساخن لمدة عشرون دقيقة أو حتى تمام التسوية.
بعد خروج الكيك يسقى بربع كوب من اللبن محلى بالسكر، ونضع الصوص على وجه الكيك، أو يمكننا حشو الكيك بالكريمة بالوسط ووضع الصوص على الوجه يمكننا ايضا رش شيكولاتة مبشورة أو فورمسيه، ويمكننا فصل الكيكمن المنتصف وتزينها بالكريمة حسب الرغبة.
- لن تصدق فوائد الشوفان للجسم قيمة غذائية عالية لا تقتصر على تقليل الوزن فقط
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بخطوات بسيطة نجهز جاتوه شاتوه اللذيذ التي يمكننا إعدادها بسهولة في الخلاط ولا تأخذ منا وقت كثير لأننا نقوم بعملها على خطوتين فقط، وهو يعتبر من الحلوى الخفيفة لدى الجميع الكبار والصغار لأنه يتميز بعمل صوص شيكولاتة له مذاق خاص وشهي، ويمكننا تقديمة في أعياد الميلاد أو للضيوف، وتتميز هذه الوصفة بوجود مكوناتها في المنزل مما يسهل علينا تحضيرها، لذلك نقدمها لكم عبر موقع ثقفني وإليكم مقادير الجاتوه.طريقة عمل جاتوه شاتوه بطعم لذيذ
يعتبر كما ذكرنا من أخف الحلويات الخفيفة التي يعشقها الأطفال والكبار، وإليكم المقادير:
- كوب من الدقيق.
- نصف كوب من الكاكاو.
- كوب من السكر.
- كوب من الحليب.
- كوب من الزيت.
- نصف كيس بيكنج بودر.
- 3 بيضة.
- ملعقة فانيليا سائلة أو 2 كيس من الفانيليا.
- قليل من الملح.
اقرأ أيضاً: كيك التايجر بالشكولاتة اللذيذة هشة وطعمها روعة جداً جربيهاخطوات تحضير جاتوه شاتوه
- أولا: نحضر الخلاط ونضع به كوب الحليب وكوب السكر ونصف كوب الكاكاو والفانيليا ونخلطهم جيدا وبعد ذلك نضيف كوب الزيت بالتدريج وبهذه الخطوات نكون حضرنا الصوص اللذيذ، نأخذ منه كوب نضعه بالثلاجة لحين عمل الكيك.
- ثانيا: نضع على باقي الصوص في الخلاط البيض والدقيق والبيكنج بودر ونخلطه جيدا لنحصل على عجين الكيك.
- ثالثا: نحضر صينية وندهنها بالزيت والدقيق ونضع بها الخليط.
- رابعا: ندخلها فرن ساخن لمدة عشرون دقيقة أو حتى تمام التسوية.
بعد خروج الكيك يسقى بربع كوب من اللبن محلى بالسكر، ونضع الصوص على وجه الكيك، أو يمكننا حشو الكيك بالكريمة بالوسط ووضع الصوص على الوجه يمكننا ايضا رش شيكولاتة مبشورة أو فورمسيه، ويمكننا فصل الكيكمن المنتصف وتزينها بالكريمة حسب الرغبة.
- لن تصدق فوائد الشوفان للجسم قيمة غذائية عالية لا تقتصر على تقليل الوزن فقط
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