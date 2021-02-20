خلطة لتطويل الأظافر وتقويتها في أسبوع بوصفات طبيعية من المنزل

تعتبر الأظافر من أهم المظاهر الجمالية التي تمتلكها الفتيات والتي تجعل شكل اليدين جذاب وناعم وتحرص جميع الفتيات على تطويل الأظافر والعناية بها حتى الفتيات في سن صغير فإن الإهتمام بتلك المظاهر الخارجية بالنسبة للمرأة يعتبر غريزة فطرية ومن السهل الحصول على أظافر طويلة ولكن من الصعب الحصول على أظافر قوية لامعة حيث تتعرض الأظافر الضعيفة إلى الشقوق والكسور وتكون عرضة لتكوين الرواسب وتختلف طبيعة الأظافر حسب تغذية كل شخص لذلك نقدم لكم بعض الطرق التي تساعد على نمو الأظافر بطريقة طبيعية مرة أخرى في فترات قصيرة والحفاظ عليها من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعكم ثقفني.

أفضل الطرق السحرية لتطويل وتقوية الأظافر في خلال أسبوع

تعتبر الأظافر من الأشياء التي ترتبط بنمو الجسم لذلك لا يوجد شئ منطقي يسمى تطويل الأظافر ولكن هذا لا يُعني أن الأمر مستحيل بل من أسهل الطرق ولكن العناية بالأظافر وحدها ليست كافية للحصول على أظافر طويلة وجذابة بل تحتاج الأظافر إلي أشياء تحفيزية لتساعدها على النمو ويختلف النمو من شخص لآخر حسب التكوين الجسدي.

الطريقة الأولى:

وهي عن طريق خل التفاح الشهير الذي يدخل في معظم الوصفات الطبيعية الآمنه وترك الأظافر في الخل يومياً لمدة تتراوح بين عشر دقائق حتى عشرون دقيقة ثم تجفيف الأظافر وتدليك الأظافر بكبسولات فيتامين E ثم نلاحظ كيفية التأثير في الأظافر خلال أسبوع.

الطريقة الثانية:

عصير الليمون من الأحماض المليئة بالفيتامينات التي تساعد على تطويل الأظافر، عن طريق مزج ملعقتين من عصير الليمون مع نصف فنجان من زيت الزيتون ثم نقوم بوضع اليدين في الخليط لمدة ربع ساعة مع التكرار ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل.

الطريقة الثالثة:

وهي بإستخدام الحليب الساخن ووضع الأظافر في وعاء الحليب يومياً لمدة أسبوعين مع الترطيب المستمر للأظافر وستحصل على أفضل نتيجة.

الطريقة الرابعة:

نقوم بتحضير ثلاث فصوص كبيرة من الثوم وتقسيم الفصوص إلي قسمين ثم تدليك الأظافر بالثوم للحصول على الماء الناعم داخل الفصوص على جميع الأظافر ونتركه حتى يصبح جاف يومياً قبل النوم لمدة أسبوعين.