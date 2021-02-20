صبغ الشعر بالكركم والقهوة الطبيعية دون الحاجة لصالونات التجميل

تشتهر طرق الصبغة الطبيعية حيث بدأت النساء وحتى خبراء التجميل التوجه إليها وتقديم النصيحة للفتيات بتجربة الصبغات الطبيعية باعتبارها بديل آمن للشعر وقد تتنوع تلك الوصفات حيث يتم تصنيفها من الطبيعة حتى أنها قد تكون أحياناً من المواد الغذائية وغيرها وقد ظهرت صبغة الكركم والقهوة لتحويل الشعر وتغيير لونه من الأسود إلي اللون البني الفاتح ونقوم بتقديم طريقة التحضير من خلال هذا المقال.صبغة الكركم والقهوة الطبيعية لتغيير لون الشعر
تُحظي القهوة بشعبية كبيرة في جميع دول العالم وتتميز باللون البني الداكن وكذلك الكركم الذي يتميز بالفوائد الغذائية والنكهات المميزة لذلك بدأ البعض يفكر كيف يستغل تلك المكونات في أشياء أخري قد تبدو في غاية الأهمية بالنسبة للنساء وهو استخدام كلاً من القهوة والكركم في صبغ الشعر، تلك المكونات تستطيع ترك أثر ألوان مختلفة مما جعل خبراء التجميل يفكرون بالأمر وبالفعل بعد تطبيق الكثير من التجارب أثبتت تلك التجارب أن القهوة تستطيع تغيير لون الشعر والكركم يستطيع التحكم في درجة اللون سواء بني فاتح أو داكن وتريد الفتيات تجربة تلك الصبغة باعتبارها شئ طبيعي لا يمكنه أن يحدث أيّ أضرار للشعر لذلك نقدم خطوات ومكونات التحضير من خلال هذا المقال.
المكونات:
- نصف كوب من الكركم.
- نصف كوب من القهوة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- بياض بيضة.
- عبوة أكسجين بنسبة صغيرة.
طريقة التحضير
- نحضر طبق عميق المكونات ثم نفرغ علبة الأكسجين ونسكب زيت الزيتون إلى الأكسجين نلاحظ اندماج المكونات ثم نقوم بالتقليب جيداً.
- ثم نقوم بوضع كافة المكونات من بياض البيض ونقلبهم معاً.
- نحضر وعاء آخر ثم نسكب كلاً من القهوة والكركم معاً بعد ذلك نسكب خليط الكركم على خليط الأكسجين.
- ثم نقلبهم بإستخدام ملعقة خارجية حتى لا يتأثر لون اليدين من التقليب.
- تجهيز الشعر عن طريق تقسيم خصل الشعر إلى خصل صغيرة حتى تستطيع الصبغة التأثير على جميع أنحاء الشعر نضع صبغة الكركم على الشعر بعد التقسيم مع ضرورة إرتداء قفازات لليدين بعد الإنتهاء من وضع الصبغة على اليدين يجب وضع غلاف من البلاستيك على الشعر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- ثم نبدأ بغسل الشعر وتنظيف الشعر من رواسب الصبغة، نجد تغيير لون الشعر ليصبح أكثر جاذبية ولمعان.
- شروط بنك التسليف لحصول الموظفات وربات البيوت على تمويل نفاذ والأسرة 2021
الوسوم
تشتهر طرق الصبغة الطبيعية حيث بدأت النساء وحتى خبراء التجميل التوجه إليها وتقديم النصيحة للفتيات بتجربة الصبغات الطبيعية باعتبارها بديل آمن للشعر وقد تتنوع تلك الوصفات حيث يتم تصنيفها من الطبيعة حتى أنها قد تكون أحياناً من المواد الغذائية وغيرها وقد ظهرت صبغة الكركم والقهوة لتحويل الشعر وتغيير لونه من الأسود إلي اللون البني الفاتح ونقوم بتقديم طريقة التحضير من خلال هذا المقال.صبغة الكركم والقهوة الطبيعية لتغيير لون الشعر
تُحظي القهوة بشعبية كبيرة في جميع دول العالم وتتميز باللون البني الداكن وكذلك الكركم الذي يتميز بالفوائد الغذائية والنكهات المميزة لذلك بدأ البعض يفكر كيف يستغل تلك المكونات في أشياء أخري قد تبدو في غاية الأهمية بالنسبة للنساء وهو استخدام كلاً من القهوة والكركم في صبغ الشعر، تلك المكونات تستطيع ترك أثر ألوان مختلفة مما جعل خبراء التجميل يفكرون بالأمر وبالفعل بعد تطبيق الكثير من التجارب أثبتت تلك التجارب أن القهوة تستطيع تغيير لون الشعر والكركم يستطيع التحكم في درجة اللون سواء بني فاتح أو داكن وتريد الفتيات تجربة تلك الصبغة باعتبارها شئ طبيعي لا يمكنه أن يحدث أيّ أضرار للشعر لذلك نقدم خطوات ومكونات التحضير من خلال هذا المقال.
المكونات:
- نصف كوب من الكركم.
- نصف كوب من القهوة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- بياض بيضة.
- عبوة أكسجين بنسبة صغيرة.
طريقة التحضير
- نحضر طبق عميق المكونات ثم نفرغ علبة الأكسجين ونسكب زيت الزيتون إلى الأكسجين نلاحظ اندماج المكونات ثم نقوم بالتقليب جيداً.
- ثم نقوم بوضع كافة المكونات من بياض البيض ونقلبهم معاً.
- نحضر وعاء آخر ثم نسكب كلاً من القهوة والكركم معاً بعد ذلك نسكب خليط الكركم على خليط الأكسجين.
- ثم نقلبهم بإستخدام ملعقة خارجية حتى لا يتأثر لون اليدين من التقليب.
- تجهيز الشعر عن طريق تقسيم خصل الشعر إلى خصل صغيرة حتى تستطيع الصبغة التأثير على جميع أنحاء الشعر نضع صبغة الكركم على الشعر بعد التقسيم مع ضرورة إرتداء قفازات لليدين بعد الإنتهاء من وضع الصبغة على اليدين يجب وضع غلاف من البلاستيك على الشعر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- ثم نبدأ بغسل الشعر وتنظيف الشعر من رواسب الصبغة، نجد تغيير لون الشعر ليصبح أكثر جاذبية ولمعان.
- شروط بنك التسليف لحصول الموظفات وربات البيوت على تمويل نفاذ والأسرة 2021
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبغ الشعر بالكركم والقهوة الطبيعية دون الحاجة لصالونات التجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.