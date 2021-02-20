صبغ الشعر بالكركم والقهوة الطبيعية دون الحاجة لصالونات التجميل

تشتهر طرق الصبغة الطبيعية حيث بدأت النساء وحتى خبراء التجميل التوجه إليها وتقديم النصيحة للفتيات بتجربة الصبغات الطبيعية باعتبارها بديل آمن للشعر وقد تتنوع تلك الوصفات حيث يتم تصنيفها من الطبيعة حتى أنها قد تكون أحياناً من المواد الغذائية وغيرها وقد ظهرت صبغة الكركم والقهوة لتحويل الشعر وتغيير لونه من الأسود إلي اللون البني الفاتح ونقوم بتقديم طريقة التحضير من خلال هذا المقال.

صبغة الكركم والقهوة الطبيعية لتغيير لون الشعر

تُحظي القهوة بشعبية كبيرة في جميع دول العالم وتتميز باللون البني الداكن وكذلك الكركم الذي يتميز بالفوائد الغذائية والنكهات المميزة لذلك بدأ البعض يفكر كيف يستغل تلك المكونات في أشياء أخري قد تبدو في غاية الأهمية بالنسبة للنساء وهو استخدام كلاً من القهوة والكركم في صبغ الشعر، تلك المكونات تستطيع ترك أثر ألوان مختلفة مما جعل خبراء التجميل يفكرون بالأمر وبالفعل بعد تطبيق الكثير من التجارب أثبتت تلك التجارب أن القهوة تستطيع تغيير لون الشعر والكركم يستطيع التحكم في درجة اللون سواء بني فاتح أو داكن وتريد الفتيات تجربة تلك الصبغة باعتبارها شئ طبيعي لا يمكنه أن يحدث أيّ أضرار للشعر لذلك نقدم خطوات ومكونات التحضير من خلال هذا المقال.

المكونات:

نصف كوب من الكركم.

نصف كوب من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

بياض بيضة.

عبوة أكسجين بنسبة صغيرة.

طريقة التحضير

نحضر طبق عميق المكونات ثم نفرغ علبة الأكسجين ونسكب زيت الزيتون إلى الأكسجين نلاحظ اندماج المكونات ثم نقوم بالتقليب جيداً. ثم نقوم بوضع كافة المكونات من بياض البيض ونقلبهم معاً. نحضر وعاء آخر ثم نسكب كلاً من القهوة والكركم معاً بعد ذلك نسكب خليط الكركم على خليط الأكسجين. ثم نقلبهم بإستخدام ملعقة خارجية حتى لا يتأثر لون اليدين من التقليب. تجهيز الشعر عن طريق تقسيم خصل الشعر إلى خصل صغيرة حتى تستطيع الصبغة التأثير على جميع أنحاء الشعر نضع صبغة الكركم على الشعر بعد التقسيم مع ضرورة إرتداء قفازات لليدين بعد الإنتهاء من وضع الصبغة على اليدين يجب وضع غلاف من البلاستيك على الشعر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات. ثم نبدأ بغسل الشعر وتنظيف الشعر من رواسب الصبغة، نجد تغيير لون الشعر ليصبح أكثر جاذبية ولمعان.