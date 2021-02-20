طريقة بسبوسة كارهات بالقشطة وصفة كبار الشيفات كالمحترفين أشهى حلويات شرقية

البسبوسة أو كيك السميد من حلويات التي تنتشر في الكثير من الدول العربية ويكثر وصفات صنع صينية البسبوسة بأشكال جديدة، واليوم سنأتي لكم بالبسبوسة مربعات أو بسبوسة كارهات، فتلك النوع من البسبوسة مصنوع من نفس مكونات البسبوسة العادية ولكن الحشو وهو القشطة يكون بالخارج وليس بالداخل فتعطي صينية البسبوسة شكل كالمحترفين وطعم لا يقاوم، فيوجد بها خطوط أفقية وخطوط طولية توضع على سطح البسبوسة، وتدخل الفرن لتخرج صينية كيك سميد أخذت شكل الكاروهات، لهذا اشتهرت بذلك الاسم، وفي الدول العربية تصنع الك الخطوط بقشطة قيمر ولكنه يمكن صنعها بأي نوع قشطة وسنوضح لكم أسهل طريقة لعمل قشطة الحشو وخطوات بسبوسة كارهات الرائعة فتابعوا معنا تلك الوصفة. عمل بسبوسة كارهات بالقشطة مكونات البسبوسة العادية 2 كوب دقيق سميد ناعم. نصف كوب من السكر. 2 كوب زبادي أي حجم. نصف كوب من السمنة. 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض أو عسل جلوكوز. ملعقة صغيرة بيكنج باودر. 2 ملعقة كبيرة مجروش جوز الهند. مكونات شربات البسبوسة 2 كوب من السكر. كوب من الماء. ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة صغيرة فانيليا. مكونات قشطة قيمر للبسبوسة 5 ملاعق كبيرة نشا. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة زبدة. 3 كوب حليب سائل. 2 ملعقة كبيرة سكر. كوب من الماء. عمل بسبوسة كارهات بالقشطةمكونات شربات البسبوسةمكونات قشطة قيمر للبسبوسة طريقة تحضير بسبوسة كاروهات بالقشطة في وعاء نضيف دقيق السميد وكل المكونات الجافة معا والبيكنج باودر ينخل قبل وضعه على دقيق سميد.

ثم ثم يخلط مكونات سائلة معا وتضاف بالتدريج على دقيق السميد من دون تقليب قومي ببثها فقط.

ثم أدهني صينية بالسمن والطحينة ويضاف عليها مزيج البسبوسة ويسخن الفرن على حرارة عالية قبل دخولها الفرن.

ثم قومي بتجهيز قشطة قيمر العربية، بوضع الحليب في وعاء ويضاف عليه النشا والزبدة والسكر والفانيليا بالتقليب حتى يذوب النشا.

وارفعي المكونات على النار وقلبي المكونات حتى يثقل قوام القشطة وارفعيها من على النار وادخليها ثلاجة حتى تبرد.

ثم ضعيها في كيس حلواني وأصنعي مربعات على وجه البسبوسة وتدخل الفرن الساخن حتى تأخذ لون ذهبي.

وتخرج من الفرن ويصب عليها العسل ولابد أن يكون ساخن ويقطع وتقدم مربعات بسبوسة الكاروهات. وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة والجسم كله بدون ألم في دقائق معدودة طريقة تحضير بسبوسة كاروهات بالقشطة الوسوم

البسبوسة أو كيك السميد من حلويات التي تنتشر في الكثير من الدول العربية ويكثر وصفات صنع صينية البسبوسة بأشكال جديدة، واليوم سنأتي لكم بالبسبوسة مربعات أو بسبوسة كارهات، فتلك النوع من البسبوسة مصنوع من نفس مكونات البسبوسة العادية ولكن الحشو وهو القشطة يكون بالخارج وليس بالداخل فتعطي صينية البسبوسة شكل كالمحترفين وطعم لا يقاوم، فيوجد بها خطوط أفقية وخطوط طولية توضع على سطح البسبوسة، وتدخل الفرن لتخرج صينية كيك سميد أخذت شكل الكاروهات، لهذا اشتهرت بذلك الاسم، وفي الدول العربية تصنع الك الخطوط بقشطة قيمر ولكنه يمكن صنعها بأي نوع قشطة وسنوضح لكم أسهل طريقة لعمل قشطة الحشو وخطوات بسبوسة كارهات الرائعة فتابعوا معنا تلك الوصفة. عمل بسبوسة كارهات بالقشطة مكونات البسبوسة العادية 2 كوب دقيق سميد ناعم. نصف كوب من السكر. 2 كوب زبادي أي حجم. نصف كوب من السمنة. 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض أو عسل جلوكوز. ملعقة صغيرة بيكنج باودر. 2 ملعقة كبيرة مجروش جوز الهند. مكونات شربات البسبوسة 2 كوب من السكر. كوب من الماء. ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة صغيرة فانيليا. مكونات قشطة قيمر للبسبوسة 5 ملاعق كبيرة نشا. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة زبدة. 3 كوب حليب سائل. 2 ملعقة كبيرة سكر. كوب من الماء. عمل بسبوسة كارهات بالقشطةمكونات شربات البسبوسةمكونات قشطة قيمر للبسبوسة طريقة تحضير بسبوسة كاروهات بالقشطة في وعاء نضيف دقيق السميد وكل المكونات الجافة معا والبيكنج باودر ينخل قبل وضعه على دقيق سميد.

ثم ثم يخلط مكونات سائلة معا وتضاف بالتدريج على دقيق السميد من دون تقليب قومي ببثها فقط.

ثم أدهني صينية بالسمن والطحينة ويضاف عليها مزيج البسبوسة ويسخن الفرن على حرارة عالية قبل دخولها الفرن.

ثم قومي بتجهيز قشطة قيمر العربية، بوضع الحليب في وعاء ويضاف عليه النشا والزبدة والسكر والفانيليا بالتقليب حتى يذوب النشا.

وارفعي المكونات على النار وقلبي المكونات حتى يثقل قوام القشطة وارفعيها من على النار وادخليها ثلاجة حتى تبرد.

ثم ضعيها في كيس حلواني وأصنعي مربعات على وجه البسبوسة وتدخل الفرن الساخن حتى تأخذ لون ذهبي.

وتخرج من الفرن ويصب عليها العسل ولابد أن يكون ساخن ويقطع وتقدم مربعات بسبوسة الكاروهات. وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة والجسم كله بدون ألم في دقائق معدودة طريقة تحضير بسبوسة كاروهات بالقشطة

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