تكات طريقة عمل الفراخ الاستربس في البيت

طريقة عمل الفراخ الاستربس تعتبر وصفة مختلفة من وصفات تحضير الفراخ، فهناك الكثير من طرق إعداد الفراخ مختلفة عن الطريقة التقليدية تعتبر تغيير وتكون أيضاً ذات طعم رائع، وفي هذا المقال يمكنك التعرف على مكونات وخطوات تحضير فراخ استربس. مكونات تحضير فراخ استربس 4 قطع من صدور الدجاج مخلية العظم.

كوب من الدقيق الأبيض.

بيضة.

كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان جبنة بارميزان.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة بصل بودرة.

نصف ملعقة ثوم بودرة.

نصف ملعقة شطة.

زيت القلي. طريقة عمل الفراخ الاستربس بالخطوات نضع الحليب في وعاء، ثم نضيف إلى الحليب ملعقة كبيرة من الخل.

نضيف بيضة إلى وعاء اللبن والخل ونستخدم مضرب الخلاط من أجل خلط جميع المكونات معاً.

يترك خليط البيض والحليب جانبا لحين استخدامه بعد ذلك.

ننخل الدقيق في وعاء عميق ونتخلص من جميع الشوائب الموجودة به.

نضيف رشة من الملح إلى الدقيق بحسب الرغبة، ثم نضيف الثوم البودرة والبصل البودرة والشطة والبابريكا.

نقلب المكونات السابقة سويا لتختلط ببعضها ونتركها جانباً هي الأخرى.

نغسل صدور الفراخ بشكل جيد لنتخلص من رائحة الزفارة الموجودة بها.

نبدأ في تقطيع صدور الدجاج المقلي من الجلد والعظام في شكل شرائح طويلة رقيقة.

نحضر مقلاه تحتوي على كمية غزيرة من الزيت من أجل القلي.

أولاً نغمس قطع الدجاج في وعاء الحليب والخل والبيض، ثم نغمرها في خليط الدقيق والتوابل.

نرص قطع الدجاج في الزيت ونحمرها على الجانبين حتى يتغير لونها وتصبح ذهبية أو حمراء.

نخرج قطع الدجاج من الزيت ونضعها على ورق المطبخ للتخلص من الزيت.

تقدم الفراخ الاستربس بجانب رقائق البطاطس المحمرة. سويفت كود بنك الراجحي للتحويل البنكي الخارجي 2021 مكونات تحضير فراخ استربسطريقة عمل الفراخ الاستربس بالخطوات الوسوم

طريقة عمل الفراخ الاستربس تعتبر وصفة مختلفة من وصفات تحضير الفراخ، فهناك الكثير من طرق إعداد الفراخ مختلفة عن الطريقة التقليدية تعتبر تغيير وتكون أيضاً ذات طعم رائع، وفي هذا المقال يمكنك التعرف على مكونات وخطوات تحضير فراخ استربس. مكونات تحضير فراخ استربس 4 قطع من صدور الدجاج مخلية العظم.

كوب من الدقيق الأبيض.

بيضة.

كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان جبنة بارميزان.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة بصل بودرة.

نصف ملعقة ثوم بودرة.

نصف ملعقة شطة.

زيت القلي. طريقة عمل الفراخ الاستربس بالخطوات نضع الحليب في وعاء، ثم نضيف إلى الحليب ملعقة كبيرة من الخل.

نضيف بيضة إلى وعاء اللبن والخل ونستخدم مضرب الخلاط من أجل خلط جميع المكونات معاً.

يترك خليط البيض والحليب جانبا لحين استخدامه بعد ذلك.

ننخل الدقيق في وعاء عميق ونتخلص من جميع الشوائب الموجودة به.

نضيف رشة من الملح إلى الدقيق بحسب الرغبة، ثم نضيف الثوم البودرة والبصل البودرة والشطة والبابريكا.

نقلب المكونات السابقة سويا لتختلط ببعضها ونتركها جانباً هي الأخرى.

نغسل صدور الفراخ بشكل جيد لنتخلص من رائحة الزفارة الموجودة بها.

نبدأ في تقطيع صدور الدجاج المقلي من الجلد والعظام في شكل شرائح طويلة رقيقة.

نحضر مقلاه تحتوي على كمية غزيرة من الزيت من أجل القلي.

أولاً نغمس قطع الدجاج في وعاء الحليب والخل والبيض، ثم نغمرها في خليط الدقيق والتوابل.

نرص قطع الدجاج في الزيت ونحمرها على الجانبين حتى يتغير لونها وتصبح ذهبية أو حمراء.

نخرج قطع الدجاج من الزيت ونضعها على ورق المطبخ للتخلص من الزيت.

تقدم الفراخ الاستربس بجانب رقائق البطاطس المحمرة. سويفت كود بنك الراجحي للتحويل البنكي الخارجي 2021 مكونات تحضير فراخ استربسطريقة عمل الفراخ الاستربس بالخطوات

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