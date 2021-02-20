خلطه تركية ممتازة تبيض الوجه ورقبه في يوم نتيجة فورية

وصفات طبيعية لتبييض الوجه، للحفاظ على بشرة نظيفة فاتحة وللتخلص من البقع الداكنة التي تؤثر على جمالك سيدتي، يمكنك اتباع الوصفات الطبيعية التالية.

خلطه تبيض الوجه ورقبه

دعونا نحدثكم عن أفضل الوصفات المجربة في تفتيح الوجه، واكستبه البياض الطبيعي وداعا للمنتجات السيئة، الآن النبي بنفسك سيدتي افضل خلطة لتبييض الوجه فقط مع إضافة القليل من عصير الليمون ودقيق الشوفان إلى الزبادي للحصول على مزيج متماسك، ثم وضعه على الوجه، لتحصلي على بشرة نضرة ورطبة وتتمكنين أيضاً من تبيض الوجه.

تبييض الوجه في يوم مع وصفة البرتقال لبشرة ناصعة البياض:

هل تعلمي سيدتي أن البرتقال من الفواكه التي تحتوي على أقوى عناصر مفيدة للبشرة؟

حيث يحتوي البرتقال على فيتامين c الغني عن التعريف، بالإضافة إلى ذلك للبرتقال خصائص مساعدة على تفتيح البشرة.

إذا كنتي ترغبين في الاستفادة من ما يحمله البرتقال من عناصر مبيضة للبشرة اتبعي الوصفة التالية:

جهزي عصير البرتقال بمقدار 2 ملعقة صغيرة، وضيفي إليهم بعض من الكركم المسحوق.

قلبي الخليط وافرديه على البشرة مباشرة.

دلكي الوجه بالكامل والرقبة.

ننصحك سيدتي باستخدام تلك الوصفة ليلا، واتركيه ما يقرب من عشرون دقيقة أو نصف ساعة، ثم اشطفي الوجه والرقبه جيدا.

وصفة أخرى بإستخدام قشور البرتقال لتفتيح البشرة:

قومي عزيزتي بطحن قشر البرتقال بعد تجفيفه.

نأخذ ملعقة صغيرة من بودرة البرتقال المطحون، ونضيف لها مقدار ملعقة صغيرة من من الزبادي، ويخلط المكونات حتى يصبح ماسك يمكن تطبيقه على الوجه.

افردي الخليط جيدا على الوجه، واتركيه فترة من 15 إلى 20 دقيقة.

اشطفي الوجه جيدا بالماء، وداومي على استعمال تلك الوصفة من مرة إلى مرتان في الأسبوع.

تم تصنيف تلك الوصفة من الوصفات التي تخلص من إسمرار الوجه، بالإضافة إلى أنها تزيل البقع بشكل واضح.