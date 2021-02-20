طريقة عمل المخمرية الخليجي لتعطير ونعومة لا تقاوم

تعرفي على طريقة عمل المخمرية الخليجي ذات الرائحة الفواحة مثل مخمرية العود وغيرها، حيث يمكن إعدادها بالمنزل بمكونات متاحة من كريمات ومرطبات مع إضافة الرائحة العطرية التي تفضلينها، فالمخمرية تعمل على تعطير الجسم ويستمر تأثيرها لمدة طويلة عليه مما يمنحك الشعور بالانتعاش طوال اليوم، فإذا كنت تريدين معرفة الطريقة فإليك الخطوات. طريقة عمل المخمرية الخليجي طريقة عمل المخمرية الخليجي أولاً المكونات: كريم مرطب.

ملعقة من الفازلين فازلين.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

زيت اللافندر.

زيت الورد.

الرائحة العطرية التي تفضلينها. ثانياً خطوات التحضير: نضيف ملعقة من الفازلين مع ملعقتان من الكريم المرطب، ثم نضيف إليه زيت عطري مثل زيت اللوز المر أو زيت الورد.

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض، ويتم غلق العلبة ووضعها في حمام ماء ساخن لعمل حمام بخار لها.

بعد ذلك توضع في الثلاجة لمدة ساعة واحدة ويتم إخراجها لاستخدامها بعد ذلك عند الخروج وبعد الاستحمام.

إن كنت تحبين نوع من العطور يمكنك إضافته إلى المخمرية لإعطاءك رائحة العطر المفضل.

في حالة الرغبة في تحضير مخمرية العود يمكنك استبدال عطر الورد بعطر العود وتحضيرها بنفس الطريقة. طريقة استخدام المخمرية الخليجي يجب أن يكون الجلد مبلل قليلاً بالماء حتى تتمكني من الحصول على أفضل نتيجة بعد استخدام المخمرية.

توضع المخمرية على مناطق النبض في الجسم مثل خلف الأذنين، منطقة الرقبة، خلف الركبة وعند الرسغين وفي أي مكان في الجسم بعد ذلك.

حتى تصبح رائحة المخمرية ثابتة في جسمك، يمكنك دمج المخمرية مع كريم الترطيب أو تعطير الجسم الذي تقومين باستخدامه ثم تطبيقها على الجلد.

يمكن استخدام المخمرية أيضاً لتعطير الشعر، ولكن يتم استبدال اللوز المر باللوز الحلو. طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي لسداد الديون والقروض المتعثرة طريقة استخدام المخمرية الخليجي الوسوم

تعرفي على طريقة عمل المخمرية الخليجي ذات الرائحة الفواحة مثل مخمرية العود وغيرها، حيث يمكن إعدادها بالمنزل بمكونات متاحة من كريمات ومرطبات مع إضافة الرائحة العطرية التي تفضلينها، فالمخمرية تعمل على تعطير الجسم ويستمر تأثيرها لمدة طويلة عليه مما يمنحك الشعور بالانتعاش طوال اليوم، فإذا كنت تريدين معرفة الطريقة فإليك الخطوات. طريقة عمل المخمرية الخليجي طريقة عمل المخمرية الخليجي أولاً المكونات: كريم مرطب.

ملعقة من الفازلين فازلين.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

زيت اللافندر.

زيت الورد.

الرائحة العطرية التي تفضلينها. ثانياً خطوات التحضير: نضيف ملعقة من الفازلين مع ملعقتان من الكريم المرطب، ثم نضيف إليه زيت عطري مثل زيت اللوز المر أو زيت الورد.

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض، ويتم غلق العلبة ووضعها في حمام ماء ساخن لعمل حمام بخار لها.

بعد ذلك توضع في الثلاجة لمدة ساعة واحدة ويتم إخراجها لاستخدامها بعد ذلك عند الخروج وبعد الاستحمام.

إن كنت تحبين نوع من العطور يمكنك إضافته إلى المخمرية لإعطاءك رائحة العطر المفضل.

في حالة الرغبة في تحضير مخمرية العود يمكنك استبدال عطر الورد بعطر العود وتحضيرها بنفس الطريقة. طريقة استخدام المخمرية الخليجي يجب أن يكون الجلد مبلل قليلاً بالماء حتى تتمكني من الحصول على أفضل نتيجة بعد استخدام المخمرية.

توضع المخمرية على مناطق النبض في الجسم مثل خلف الأذنين، منطقة الرقبة، خلف الركبة وعند الرسغين وفي أي مكان في الجسم بعد ذلك.

حتى تصبح رائحة المخمرية ثابتة في جسمك، يمكنك دمج المخمرية مع كريم الترطيب أو تعطير الجسم الذي تقومين باستخدامه ثم تطبيقها على الجلد.

يمكن استخدام المخمرية أيضاً لتعطير الشعر، ولكن يتم استبدال اللوز المر باللوز الحلو. طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي لسداد الديون والقروض المتعثرة طريقة استخدام المخمرية الخليجي

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