بسكويت القهوة بكوباية دقيق اعملي 80 بسكوتة

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يعتبر بسكويت القهوة من أكثر أنواع البسكويت الذي يتم تحضيرها بسهولة في المنزل، فيتم تقديم هذا النوع من البسكويت بالتحديد في وجبة الإفطار وفي المساء بجانب كوب من الشاي لعشاق القهوة، فذلك النوع من البسكويت هو الأفضل لكل من يعشق القهوة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت القهوة في المنزل.مقادير تحضير بسكويت القهوة لهواة القهوة:
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.
- نصف كأس من السمنة.
- كأس من السكر الناعم.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- ملعقة من بيكنج بودر.
- كأس من اللبن.
- بيضتان.
- ملعقة من الفانيلا.
- رشة بسيطة من الملح.
يتم تحضير بسكويت القهوة بطريقة بسيطة، فلا يستغرق وقت على الإطلاق ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيره سنقدم إليكم في السطور التالية طريقة تحضير بسكويت القهوة:
- الحصول على الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلاً من السكر والبيض والفانيلا والسمنة ويتم خلطهم جيداً لحين أن تختلط المكونات جيداً مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم وضع الخليط في إناء ومن ثم إضافة الدقيق بصورة تدريجية لحين أن يم الحصول على عجينة قوامها متماسك.
- العمل على تشكيل العجينة على هيئة حبات البن أو الشكل الذي ترغبون فيه وبعد ذلك يتم العمل على رص البسكويت على صواني مدهونة بكمية من السمن.
- العمل على إشعال الفرن وبعد ذلك تركه لحين أن يتحمر ويتغير لونه.
- يتم تقديم ذلك البسكويت بجانب كوب من الشاي وبالهناء على الجميع.
- يم وضع الإناء على النار وبعد ذلك يتم إضافة أربعة أكواب من الكرية وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة من القهوة وتقليبهم جيداً لحين أن يذوب بصورة تامة.
- إضافة كأس من الشوكولاتة ويتم التقليب جيداً لحين أن تذوب.
- القيام برفع الإناء من على النار وتركه لحين أن يبرد وبعد ذلك وضعه في الثلاجة لمدة ساعة.
- يتم إخراج الخليط من الثلاجة ويتم تشكيله على شكل كرات صغيرة وبعد ذلك يتم غمسها في الشوكولاتة وبعد ذلك يتم وضعها في جوز الهند والمكسرات.
- يتم وضع الكرات في الثلاجة وتركها لحين أن تتماسك.
يعتبر البسكويت بالكاكاو من أفضل الحلويات التي يتم تحضيرها بسهولة في المنزل، فيتم تقديم هذا النوع من البسكويت بالتحديد في وجبة الإفطار وفي المساء بجانب كوب من الشاي طريقة تحضير بسكويت الكاكاو في المنزل.مقادير تحضير بسكويت الكاكاو:
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من السمنة.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو.
- ملعقة من بيكنج بودر.
- كوب من اللبن.
- بيضتان.
- ملعقة من الفانيلا.
- رشة بسيطة من الملح.
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يعتبر بسكويت القهوة من أكثر أنواع البسكويت الذي يتم تحضيرها بسهولة في المنزل، فيتم تقديم هذا النوع من البسكويت بالتحديد في وجبة الإفطار وفي المساء بجانب كوب من الشاي لعشاق القهوة، فذلك النوع من البسكويت هو الأفضل لكل من يعشق القهوة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت القهوة في المنزل.مقادير تحضير بسكويت القهوة لهواة القهوة:
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.
- نصف كأس من السمنة.
- كأس من السكر الناعم.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- ملعقة من بيكنج بودر.
- كأس من اللبن.
- بيضتان.
- ملعقة من الفانيلا.
- رشة بسيطة من الملح.
يتم تحضير بسكويت القهوة بطريقة بسيطة، فلا يستغرق وقت على الإطلاق ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيره سنقدم إليكم في السطور التالية طريقة تحضير بسكويت القهوة:
- الحصول على الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلاً من السكر والبيض والفانيلا والسمنة ويتم خلطهم جيداً لحين أن تختلط المكونات جيداً مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم وضع الخليط في إناء ومن ثم إضافة الدقيق بصورة تدريجية لحين أن يم الحصول على عجينة قوامها متماسك.
- العمل على تشكيل العجينة على هيئة حبات البن أو الشكل الذي ترغبون فيه وبعد ذلك يتم العمل على رص البسكويت على صواني مدهونة بكمية من السمن.
- العمل على إشعال الفرن وبعد ذلك تركه لحين أن يتحمر ويتغير لونه.
- يتم تقديم ذلك البسكويت بجانب كوب من الشاي وبالهناء على الجميع.
- يم وضع الإناء على النار وبعد ذلك يتم إضافة أربعة أكواب من الكرية وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة من القهوة وتقليبهم جيداً لحين أن يذوب بصورة تامة.
- إضافة كأس من الشوكولاتة ويتم التقليب جيداً لحين أن تذوب.
- القيام برفع الإناء من على النار وتركه لحين أن يبرد وبعد ذلك وضعه في الثلاجة لمدة ساعة.
- يتم إخراج الخليط من الثلاجة ويتم تشكيله على شكل كرات صغيرة وبعد ذلك يتم غمسها في الشوكولاتة وبعد ذلك يتم وضعها في جوز الهند والمكسرات.
- يتم وضع الكرات في الثلاجة وتركها لحين أن تتماسك.
يعتبر البسكويت بالكاكاو من أفضل الحلويات التي يتم تحضيرها بسهولة في المنزل، فيتم تقديم هذا النوع من البسكويت بالتحديد في وجبة الإفطار وفي المساء بجانب كوب من الشاي طريقة تحضير بسكويت الكاكاو في المنزل.مقادير تحضير بسكويت الكاكاو:
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من السمنة.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو.
- ملعقة من بيكنج بودر.
- كوب من اللبن.
- بيضتان.
- ملعقة من الفانيلا.
- رشة بسيطة من الملح.
- سعر iPhone 13 ومواصفاته وتوقعات نزوله في الأسواق العالمية والعربية
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