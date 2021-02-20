اعملي بسكويت البرتقال اللذيذ المقرمش بطريقة سهلة وسريعة، يعتبر بسكويت البرتقال بالكيس من أجمل وأشهى أنواع البسكويت التي يفضلها جميع الأشخاص، خاصة في أيام عيد الفطر، لأنه يتميز بطعم شهي وهش، ورائحة مميزة ورائعة، ويمكن تحضيره بأكثر من نكهة، ولكن بعض الأمهات لا تعرف طريقة عمل بسكويت البرتقال بالكيس، لذلك سوف نقدم إليكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالكيس.

طريقة عمل بسكويت البرتقال بالكيس

تعتبر مكونات عمل البسكويت بسيطة ومتوافرة في كل منزل وخطوات تحضيره سهلة جداً ولا تستغرق وقت، لذلك سوف نذكر إليكم من خلال السطور الآتية مكونات عمل بسكويت البرتقال وخطوات تحضيره

المكونات:

350 جرام من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كأس كبير من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

كوب كبير من الزبدة.

4 ملاعق صغيرة عصير برتقال.

بيضة كبيرة الحجم.

امزجي البيكنج باودر مع مقدار الدقيق، والملح جيدا، في وعاء مناسب للخلط. اخفقي السكر مع مقدار قشر البرتقال، والزبدة جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي البيض، وخليط الزبدة، وعصير البرتقال، وباقي المكونات إلى خليط الدقيق، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي خليط البسكويت داخل كيس بلاستيك، ثم ضعيه بالثلاجة لمدة 60 دقيقة، حتى يتماسك الخليط قليلا. ضعي خليط البسكويت داخل الكيس الخاص بالحلويات، ثم قومي بتشكيل البسكويت داخل صينية غير لاصقة على هيئة أصابع متساوية الحجم. قومي بتسخين الفرن قبل وضع البسكويت به لمدة 10 دقائق، ثم ضعي الصينية داخل الفرن على درجة حرارة منخفضة. اتركي الصينية لمدة عشر دقائق، حتى ينضج بسكويت البرتقال، ويصبح جاهز للتقديم.

طريقة تحضير بسكويت البرتقالطريقة عمل بسكويت البرتقال بالشوكولاتة

المقادير:

كوب إلا ربع من الزبدة.

¾ كأس كبير سكر بني.

كوب صغيرة من السكر.

بيضة كبيرة الحجم.

2 ملعقة صغيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

ربع كيلو من الدقيق.

نصف كوب كبير من الكاكاو.

ربع كوب كبير شوكولاتة بيضاء.

اخفقي الزبدة مع مقدار السكر، والبيض جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. اخلطي الكاكاو، مع مقدار الكاكاو، وباقي المكونات في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه خليط البيض، ثم اخلطي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط كريمي. اتركي الخليط جانبا لمدة 30 دقيقة. قومي بتشكيل خليط البسكويت على هيئة أصابع متساوية الحجم، ثم ضعيها في صينية داخل الفرن لمدة 15 دقيقة، حتى ينضج بسكويت البرتقال بالشوكولاتة.

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طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالشوكولاتة