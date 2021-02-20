حضري الكيكة الباردة بدون فرن وب 3 مكونات بس وبطعم يبهر ضيوفك

حضري الكيكة الباردة بدون فرن وب 3 مكونات بس، كيكة البسكويت الباردة التي تتكون ب3 مكونات فقط تعتبر من أسهل وأبسط أنواع الكيكة، التي يفضلها معظم الأشخاص، خاصة الذين يحبون الشوكولاتة، لأنها تتميز برائحة مميزة ومذاق مختلف ورائع، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة البسكويت بدون فرن ب3 مكونات فقط.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون بيض وبدون فرن

تعتمد مكونات عمل كيكة الباردة على البسكويت والحليب والكاكاو، وسوف نتعرف بالتفصيل من خلال السطور القادمة على مكونات عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وبدون وبيض وخطوات تحضيرها

المقادير:

ثلاث أكواب كبيرة من البسكويت السادة.

100 جرام من الشيكولاتة.

60 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف لتر من الحليب.

كأس كبير من الكاكاو البودر الغير محلى.

4 ملاعق صغيرة من السكر.

30 جرام من النشا.

كوب كبير من صوص الشيكولاتة.

قومي بتفتيت مقدار البسكويت إلى قطع كبيرة. امزجي النشا مع مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعي الخليط على النار. ضيفي السكر، ومقدار الكاكاو إلى خليط الحليب والنشا، ثم اخلطي جميع المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي مقدار الشوكولاتة، والزبدة إلى الخليط، ثم اسكبي الخليط فوق البسكويت، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض. وزعي الخليط السابق بقالب زجاجي خاص بالكيك البارد بشكل متساوي. ضعي قالب كيك البسكويت داخل الثلاجة ، ثم اتركيه لمدة 60 دقيقة. قومي بإخراج كيك البسكويت من القالب، ثم ضعيه بطبق التقديم. وزعي صوص الشوكولاتة فوق كيك البسكويت، ثم قومي بتقطيعه حسب الرغبة قبل التقديم.

طريقة تحضير كيكة البسكويتطريقة عمل صوص الشوكولاتة لتزيين الكيك

المقادير:

نصف كوب كبير من الكاكاو الخام.

6 ملاعق صغيرة من الحليب المجفف.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.

8 ملاعق صغيرة من السكر المطحون.

½ كأس كبير من الماء.

امزجي الحليب مع مقدار الكاكاو جيدا في وعاء حراري صغير الحجم، ثم ضيفي مقدار السكر. ضعي الخليط على درجة حرارة متوسطة، ثم استمري في التقليب، حتى يذوب السكر. ضيفي الزبدة، وباقي المكونات إلى خليط الحليب والكاكاو، ثم اتركيهم على النار حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي صوص الشيكولاتة في وعاء محكم الغلق، حتى يصبح صوص الشوكولاتة جاهز للإستخدام. يمكنك تزيين جميع الخلويات بصوص الشوكولاتة، ويمكنك ايضا حفظه لمدة أسبوع في الثلاجة.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتةطريقة عمل كيك البسكويت البارد بالشوكولاتة

المكونات:

نصف كيلو من البسكويت السادة.

2 كأس كبير من النوتيلا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كأس كبير من القشطة.

قومي بطحن البسكويت السادة، ثم ضيفي الشوكولاتة والزبدة إلى قطع البسكويت، ثم اخلطيهم جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ثم ضيفي القشطة إلى خليط البسكويت، ثم اخلطيهم جيدا مرة أخرى. اسكبي خليط البسكويت في قالب الكيك بشكل متساوي، ثم ضعي القالب في الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 3 ساعات. ثم قومي بتزيين الكيك بصوص الشوكولاتة.

طريقة التحضيرطريقة عمل كيك البسكويت البارد بالنسكافيه

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو البودر.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

2 كوب كبير من النسكافيه.

نصف كوب كبير من القشطة

نصف كيلو من البسكويت السادة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب كبير من جبنة كريمي.

وهكذا قد شرحنا لكم بالتفاصيل عن مكونات عمل كيكة البسكويت الباردة بدون بيض وبدون فرن وخطوات تحضيرها ومكونات عمل صوص الشوكولاتة وخطوات تحضيره وطريقة عمل كيك البسكويت البارد وطريقة عمل كيك البسكويت البارد بالنسكافيه.