طريقة عمل المارشميلو فقط ب 3 مكونات في كل مطبخ بسهولة

طريقة عمل المارشميلو، تعتبر حلوى المارشميلو من الحلويات الفرنسية، حيث أن فرنسا أول دولة قامت بإعداده وتصنيعه بنكهات عديدة نالت إعجاب الكثير من الجماهير وأقبلوا علي شرائها وانتشرت في شتى دول العالم كلها، تتميز هذه الحلوى بمذاق يذوب في الفم واعتمد عليه الكثير في تزيين الكيكات ووضعه علي المشروبات الساخنة في الكافيهات، ويقدم في المناسبا ، والآن سنذكر لكم طريقة عمله فقط ب 3 مكونات في كل مطبخ بسهولة في منزلك وستنال إعجاب أسرتك وأطفالك.

طريقة عمل المارشميلو بالمكونات

يتكون المارشميلو من مكونات سهلة وبسيطة متوافرة في العديد من المناطق والسوبر ماركت ويمكنك إيجادها بسهولة وفي خطوات قليلة سنقدم لكم كيفية تصنيعه في المنزل والاستفادة به في حشو الكب كيك اللذيذ الذي قمنا بتقديمه علي طريقة الشيف سالي فؤاد .

كوبين سكر

ربع كوب من العسل الأبيض

ملعقتين كبيرة ونصف جيلاتين ( يعتبر الجيلاتين من المكونات الأساسية لعمل المارشميلو )

كوب ماء

ملعقة صغيرة من الفانيليا

يعد الجيلاتين و السكر والعسل هي الثلاث المكونات الفعالة والأساسية في تحضير المارشميلو.

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استخدمي نصف كوب من الماء تذيب به الجيلاتين ، ونصف كوب الماء الأخر قومي بإذابة مقدر السكر به والعسل الأبيض حتى لا يتحجر السكر أثناء تركه ، ويمكنك استبدال العسل ب كورن سيرب.

ونصف كوب الماء الأخر قومي بإذابة مقدر السكر به والعسل الأبيض حتى لا يتحجر السكر أثناء تركه ويمكنك استبدال العسل ب كورن سيرب. في وعاء علي نار متوسطة ، قومي بإضافة نص كوب الماء المذاب به السكر والعسل الأبيض ثم أخلطيهم .

قومي بضبط درجة حرارة النار علي 120 درجة ، حتى تحصلي علي قوام مضبوط و سر نجاح طريقة المارشميلو .

حتى تحصلي علي قوام مضبوط و . باستخدام المضرب الكهربائي وعلي سرعة متوسطة ولمدة 10 دقائق ، قوم بخلط الجيلاتين ، ثم قومي بإضافة محلول السكر والعسل تدريجيا حتى الانتهاء من الكمية وحتى تحصلي علي لون شفاف للخليط ويتضاعف حجمه.

قوم بخلط الجيلاتين ثم قومي بإضافة محلول السكر والعسل تدريجيا حتى الانتهاء من الكمية وحتى تحصلي علي لون شفاف للخليط ويتضاعف حجمه. ثم أضيفي الناكهة المفضلة لديكي أو استخدمي ملعقة صغيرة من الفانيليا كما في الوصفة.

في صينية امسحيها من الزيت وورق الزبدة وانزلي بخليط المارشميلو علي صينية ممسوحة بالزيت أو استخدمي ورق الزبدة بديلا عنه ، وقومي بتسوية الخليط بملعقة مدهونة بالزيت ، ليسهل عليك عملية الفرد.

وقومي بتسوية الخليط بملعقة مدهونة بالزيت ليسهل عليك عملية الفرد. اتركي الخليط يتماسك لمدة يوم أو علي الأقل ساعتين.

لتقطيع المارشميلو إلي قطع منتظمة قومي برش خليط من السكر الباودر والنشا علي الرخام الذي ستقطعين عليه .

باستخدام سكينة مدهونة بالزيت، الآن يمكنك تقطيع المارشميلو إلي قطع وعيدي تكرار دهن السكينة بين كل مرة تقطعي بها، يمنع ذلك تلزيق المارشميلو.

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