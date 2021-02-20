طريقة عمل سموذي الفراولة بمكونين فقط في المنزل بطريقة سهلة

طريقة عمل سموذي الفراولة، مشروب مثلج بارد يقوم بالترطيب ويعطيك إحساس الانتعاش وبمكونات طبيعية وصحية ويصبح الاسموذي هو الحل الأمثل لهذه الفوائد و حتى تتمكن من تحضير أي من عصير الأسموذي، يلزمك نوع الفاكهة التي تفضلينه مجمدة و طازجة و وتستخدمي إلي جانبها مكعبات الثلج ويمكنك أستخدام اللبن فقط أو الماء و اللبن معا أو كريمة و سكر أو يمكنك الاستغناء عنه والاستفادة من سكر الفواكه الطبيعي أو عسل أبيض وللتقديم يمكنك استخدام الفراولة للتزيين.

طريقة عمل سموذي الفراولة بالمكونات

يمكنك استبدال الفراولة بالفاكهة التي تفضلينها سواء كانت برتقال أو غيره ويعتبر البرتقال خياررائع لعمل عصير الاسموذي و في استخدام في الكيكات فقد قدمنا طريقة عمل كيك البرتقال الهش بمكونات أقتصادية يمكنك تحضيرها.

كوب من الفراولة

كوب من الموز

لتر من الحليب

سكر

نصف كوب من الثلج

يمكنك أن تستخدم حبات من فاكهة الفراولة مغموسة بصوص الشوكولاتة السائح ، لاستخدامها للتزيين أثناء التقديم.

في الخلاط قومي بإضافة الفراولة والسكر و اللبن أو الماء أو الكريمة واللبن.

ثم أضيفي الموز المجمد، ويعمل الموز علي إعطاء طعم رائع ويحتوي علي فوائد عديدة ويؤثر تأثير إيجابي جيد في الطعم والقوام الذي تجده في الكافيهات.

طريقة التحضير

وإليك طريقة عمل هوت شوكليت دايت بطريقة الكافيهات قمنا بتقديمها طريقة تحضيرها في مقالتنا.

ضعي مكعبات الثلج أثناء الخلط واحد تلو الأخرى حتى لا تعرضي الخلاط إلي الكسر أو الخدش وهذه خطوة هامة حتى لا تفشل التجربة.

والآن يمكنك أن تقومي بصب السموذي في الكاسات وقومي بالتزيين للكأس باستخدام الكريم شانتيه أو الكريمة المخفوقة ووضع واحدة من الفراولة المغطاة بصوص الشوكولاتة فوقها للتزيين وإعطائها شكل جذاب ورائع .