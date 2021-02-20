لكل العرايس تبييض جسم العروس والمناطق الحساسة والابط قبل الزفاف نتيجة فورية

لكل العرايس تبييض جسم العروس يعتبر أمر هام جدا يبحث عنها العديد من الفتيات المقبلين على الزواج لأن الاستمرار في هذه المناطق قد يسبب لهم ازعاج كما أن الاسمرار التي يتواجد تحت الإبطين والعانة يأتي من بعض العوامل الخارجية إذا كانت جميع الملابس التي تقوم بارتدائها مصنوعة من البلاستيك، وليس فقط هذه من ضمن الأسباب التي تسبب لك ازعاج والاسمرار التي تتواجد في البشرة، ومن ضمن العوامل الوراثية، وإن البشرة هى فى الأصل سمراء لذا يمكنك أن تقضي على هذه المشاكل ببعض الخلطات الطبيعية، والوصفات الهائلة كل ما عليك هو أن تتبعي المقال.

الوصفات الطبيعية للتخلص من التجاعيد وتعمل علي شد البشرة.

التخلص بشكل فوري من الاسمرار التي تتواجد في البشرة.

ماسكات طبيعية تعمل على تنعيم البشرة في وقت قليل جدا

طريقة وصفة الخوخ والزبادي

المكونات:’

ترمس مطحون

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

الطريقة:’

تحضير وعاء ونضع فيه الترمس المحطون وماء الورد واللبن البودر.

ونقوم بدمج جيدا.

ثم نبدأ بتطبيق هذه الوصفة على البشرة والاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم إذا كانت منطقة العانة او منطقة تحت الإبطين باستخدام الفرشاة مخصصة للمناطق الطبيعية.

يضع هذا الماسك على البشرة لمدة 25 دقيقة

بيكربونات الصوديوم المعروف عنه أنه لديه فعالية قوية فى ازاله الشوائب التي تتواجد في البشرة، والتخلص من الاوساخ.

المكونات:’

بيكربونات الصوديوم.

نصف كوب من المياه.

طريقة الوصفة

نخلط جميع المكونات جيد مع البيكربونات الصوديوم مع كمية من المياه

ثم ابدئي بتطبيق هذا على البشرة.

باستخدام قطنة مبللة.

ثم تدليك البشرة جيدا والاماكن الداكنة التي تتواجد بها الجسم.

انتظري لمدة عشرون دقيقة

ثم ابدائي بغسل البشرة جيدا.

نصيحة: يمكنك أن تكوني باستخدام عصير الليمون حتي تحصلي على نتائج سريعة من تفتيح البشره زي كده والتخلص من البقع التي تتواجد فيها بالإضافة إلى ذلك وعصير الليمون يعمل على تنظيف البشرة.