كيف يتسبب نقص عنصر السيلينيوم في مشاكل كبيرة للجسم وما دوت الخليج مصادره، ويعد السيلينيوم من العناصر المهمة التي يحتاجها الجسم.

لكن كثيراً من الناس لا يدركون أهمية هذا المعدن الذي يمكن ان يسبب نقصه في الجسم مشاكل وامراضاً صحية متفاوتة.

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي مليار شخص حول العالم يعانون من نقص في السيلينوم، واكثر المناطق التي يكثر فيها هذا النقص دوت الخليج الصين وشرق سيبيريا وكوريا الشمالية والشرق الاوسط.

في موضوعنا اليوم، نتعرف سوياً كيف يتسبب نقص عنصر السيلينوم في مشاكل للجسم اضافة الى مصادره الطبيعية والدوائية.

كيف يتسبب نقص عنصر السيلينيوم في مشاكل كبيرة للجسم

السيلينوم هو معدن أساسي يقوم بالعديد من الوظائف والادوار الهيكلية والانزيمية للجسم، ويشتهر كواحد من مضادات الاكسدة ومنشط للغدة الدرقية.

ويعد نقص عنصر السيلينوم من العلامات الخطيرة التي تفاقم الحالة الصحية، وقد نصحت العديد من الابحاث العلمية الحديثة بضرورة الحصول على السيلينوم يومياً وبنسب معتدلة للحفاظ على الصحة.

يقدم عنصر السيلينوم الفوائد الصحية التالية للجسم:

تعزيز عمل الجهاز المناعي للحماية من الامراض والاورام السرطانية والتهاب المفاصل الروماتويدي وتعكر الحالة المزاجية.

المساعدة على تقليل الاجهاد التأكسدي الذي يسبب تلف الخلايا في الجسم وبالتالي تسريع عملية التجاعيد المبكرة والشيخوخة.

مضاد ممتاز للالتهابات.

تنظيم وظائف الغدة الدرقية.

حماية الدم من التجلط.

ويتسبب نقص السيلينوم في مشاكل كبيرة للجسم منها:

ضعف الجهاز المناعي.

الشعور بالضعف والهذيان.

تلون الاظافر باللون الابيض.

تساقط الشعر وتغير لون البشرة.

فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز.

تزايد نوبات الاكتئاب نتيجة قصور عمل الغدة الدرقية.

حالات من العقم.

التخلف العقلي.

امراض القلب والسرطان.

تلف وضمور العضلات.

تكرار الاصابة بالانفلونزا.

خلل وضعف عضلة القلب.

تدهور صحة الغضروف الواقع بين المفاصل.

ما دوت الخليج مصادر عنصر السيلينوم

كون السيلينوم من العناصر الهامة جداً التي يركز خبراء الصحة على الحصول على نسب جيدة منها لتجنب مضاعفات نقصه في الجسم، لا بد من التركيز اولاً على أهمية الحصول على عنصر السيلينوم من مصادره الغذائية الطبيعية.

ويشير موقع "ويب طب" الى ان هنالك العديد من الاطعمة الغنية بعنصر السيلينوم، وتزداد نسبته في الاطعمة اعتماداً على نسبة وجوده في التربة.

ومن مصادر عنصر السيلينوم:

الجوز البرازيلي.

المأكولات البحرية والأسماك، مثل التونة، وسمك الهلبوت، والسردين، والمحار.

البيض.

الأرز البني.

الدجاج.

الخبز الأبيض.

بذور دوار الشمس.

الشوفان.

اضافة الى تناوله على شكل مكملات غذائية تحت اشراف الطبيب المختص وحسب الجرعة التي يصفها لكل شخص.