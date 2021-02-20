تطوير اختبار لكوفيد-19 يكشف اصول السلالات المختلفة للفيروس

ما زالت سلالات فيروس كورونا المتحورة تثير القلق والذعر حول العالم، نظراً للتخوف من سرعة العدوى الناتجة عنها او بسبب ارتفاع اعداد الوفيات الذي تم تسجيله في العديد من دول العالم.

ولتقصي كوفيد 19 والكشف عن السلالات المتحورة بما يتيح للاطباء والعلماء معرفة ماهية هذه السلالات باكراً قبل تفشيها، اعلنت شركة Seegene الكورية الجنوبية عن تطوير أول اختبار في العالم للكشف عن السلالات المختلفة لفيروس كوفيد 19، والقادر على كشف السلالات المتحورة للفيروس في اختبار واحد.

اختبار الكشف عن السلالات المتحورة لفيروس كورونا

الاختبار الذي أطلق عليه إسم Allplex™ SARS-CoV-2 Variants Ⅰ Assay، يساعد على اكتشاف السلالات المختلفة للفيروس والتمييز بينها، بما في ذلك تلك التي كشفت الابحاث أنها أكثر عدوى ومميتة.

ولا يكشف الاختبار الجديد فيروس كوفيد-19 فحسب، بل يمكنه أيضًا الكشف عن السلالات الجينية الرئيسية التي يبدو أنها قد نشأت من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، إضافة إلى مناطق أخرى بما في ذلك اليابان والبرازيل.

كما يمكنه القيام بالتقصي المسبق لأحدى السلالات المتحولة الجديدة المشتبه بها للفيروس، مما يوفّر نظرة ثاقبة على السلالات المتحولة الإضافية للفيروس.

كيف يعمل الاختبار الجديد؟

يقوم اختبار شركة Seegene الجديد بدمج ما لا يقل عن 10 من التقنيات الخاصة بها، بما في ذلك طريقة تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) المتعدد في الوقت الحقيقي mTOCE™، وهي أحدث التقنيات التي تستخدمها شركة Seegene فقط.

وتسمح هذه التقنية المبتكرة بتحديد موقع الطفرة للفيروس، ما يتيح الكشف والتمييز الدقيق بين السلالات المختلفة لفيروس كورونا بالإضافة إلى سلالاته المتحولة باستخدام أنبوب واحد من الكاشف.

وهناك ميزة رئيسية أخرى في استخدام تقنية Seegene الفريدة، وهي التحكم الداخلي الذي يمكنه من التأكيد بأن عملية الاختبار بأكملها بما في ذلك جمع العينات، تمت بشكل صحيح.

ومن خلال الاستفادة من نظام in silico للمراقبة التلقائية للبيانات الضخمة من Seegene، تراقب الشركة وتحلل بعناية شديدة قاعدة البيانات العالمية الخاصة بكوفيد-19 وسلالاته المختلفة، مما يسمح لها بالاستجابة بسرعة لتطوير المنتج.

مساعدة الحكومات والسلطات الصحية

تضطر الحكومات والسلطات الصحية في جميع أنحاء العالم حاليًا إلى الاعتماد على التسلسل الفردي للعينات sequence، وهو أمر غير مناسب لإجراء الاختبارات بأعداد هائلة، من أجل استخلاص السلالات المختلفة للفيروس من الحالات الإيجابية المصابة بكوفيد-19.

وبحسب مسؤول من Seegene، فإن "الاختبار التشخيصي الجديد للسلالات المختلفة لكوفيد-19 الخاص بالشركة سيعزز بشكل كبير من قدرتها على إجراء الاختبارات بأعداد هائلة في مكافحتها للانتشار العالمي للفيروسات المتحولة عندما يكون الوقت عاملًا رئيسيًا في السيطرة على الوباء".

هذا وتعتمد التشخيصات الحالية على اختبار PCR أو الاختبار السريع للأجسام المضادة للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 أو وجود الأجسام المضادة. لكن الطرق المستخدمة حالياً لها عدة قيود في الكشف عن السلالات المختلفة للفيروس، مما يضع العراقيل أمام الوقاية الفعالة من الأوبئة.

والتقنية الوحيدة التي يمكنها الكشف عن السلالات المختلفة دوت الخليج باستخدام ال PCR، لكن القيام بذلك في أنبوب واحد من الكاشف لم يكن ممكنًا حتى الاختبار المتغير الجديد من Seegene.

وصرح مسؤول الشكرة ان Seegene تخطط لتوفير اختبارات السلالات المختلفة لكوفيد-19 للمنظمات والحكومات العالمية كأهم أولوية لها. مضيفاً ان الشركة ستواصل عملها "للوفاء بواجبها كشركة عالمية رائدة في مجال التشخيص الجزيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم".