أقوي كريم بالصيدلية تبييض وشد البشرة والرقبة والتخلص الاسمرار وحب الشباب للابد

أقوي كريم بالصيدلية كريم البانثينول يحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات والأحماض الهائلة ومنها حمض البانتوثنيك والتي يساعد أيضا في القضاء على العديد من مشاكل البشرة، والشعر التي تتواجد بصفة مستمرة و نعاني منها بشكل دائم كما أنه يعتبر عامل قوي في تفتيح البشرة، ويخلصنا ايضا من الاماكن الداكنة التي تتواجد في البشرة والبقع الداكنة التي يتم تواجدها بشكل سلبي من أشعة الشمس الفوق بنفسجية أو من استخدام بعض الكلمات الغير طبيعية، أو استخدام الميك اب بشكل دائم.

المعروف عن الزعفران و الحليب إن هما لديهم فعالية قوية في تخليص البشرة من الاماكن الداكنة، والبقع السوداء التي تتواجد فيها.

ملعقة كبيرة من الزعفران ويمكن استبدال الكركم.

ملعقتين من الحليب.

كمية بسيطة من كريم البانثينول.

نبدأ في تحضير الوصفة السحرية لتنيعم وتبييض البشرة نمزج المكونات الموجودة في الوصفة من الزعفران والحليب وكريم البانثينول في وعاء عميق.

ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا ووضعه على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم نقوم بشطف البشرة جيدا باستخدام الماء الفاتر.

وفي هذه الوصفة يتم تكرارها أكثر من مرة لكي تلاحظ النتائج من تألق بشرتك من أول مرة.

استخدام كريمات غير طبيعية تؤثر بشكل سلبي على الجلد.

و بصفة مستمرة تتواجد في أشعة الشمس الفوق بنفسجية.

تراكم الأتربة التي تتواجد في الجلد بشكل دائم يسبب ايضا غمقان البشرة .

ازالة الشعر ببعض الاشياء السلبيه منها الموس أو الشفرات فهي تسبب ايضا الاسمرار والغمقان في جميع المناطق الحساسة.

فوائد وصفة كريم البانثينول وكريم الحليب بالزعفران

الحليب يعمل على تنعيم البشرة وترطيبها.

الزعفران يخلص البشرة من البقع الداكنة التي تتواجد فيها.

كريم البانثينول يساعد ايضا على تفتيح المناطق الداكنه في الجسم بسرعة .

تنعيم البشرة وتفتيحها والتخلص من الندبات التي تتواجد بها عند استخدام كريم البانثينول مع الحليب ولكن إذا كنا نعاني من الهالات السوداء والانتفاخات التي تحيط العين نقوم باستخدام كريم البانثينول مع الزعفران أو الكركم