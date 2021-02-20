طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة والسمسم سهلة وسريعة، أهلا بكم في وصفة جديدة أعزائي محبي موقع ثقفني الكرام، من منا في الصباح عند الاستيقاظ لا يفضل أن يبدأ يومه بكوب من الشاي باللبن مع بعض من المخبوزات الشرقية لبدأ يومه بفطار خفيف وملوكي كما يسميه البعض، وفي السابق قد تناولنا طريقة عمل المعمول بالتمر هاشة ولذيذة ونالت إشادة المتابعين، لهذا في مقال اليوم سوف نتناول سوياً طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة والسمسم، لذا هيا بنا لنتعرف علي المقادير وطريقة التحضير. مقادير كعب الغزال بالعجوة مقدار كوبان ونصف من الدقيق.

مقدار كوب من الزبدة.

مقدار كوب من الماء.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من المحلب المطحون. مقادير حشوة كعب الغزال مقدار ثلاثة أكواب من التمر منزوع النوي.

ملعقتان كبيرتان من السمن الطبيعي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفستق المبشور.

عدد بيضة مخفوقه واحدة للتزين، قليل من الدسم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون. طريقة عمل كعب الغزال بالسمسم والعجوة أولاً : ينخل الدقيق والملح والشمر واليانسون والمحلب في إناء العجن، ثم تذاب الزبدة علي نار هادئة وتصب علي الدقيق وهي ساخنة تخلط الزبدة المذابة مع الدقيق وتفتت جزيئاته بأطراف الأصابع حتي تختفي الزبدة.

ثانياً : يضاف الماء الدافئ ويستمر العجن ثم تنتقل العجينة إلي سطح مرشوش بالدقيق ويستمر العجن ثم تنقل العجينة إلي سطح مرشوش بالدقيق ويستمر عجنها حتي تصبح ناعمة.

ولإعداد الحشو : يضاف الفستق المبشور والسمن والهيل إلى التمر ويعجن جيداً تؤخذ قطع من خليط التمر وترق إلى خيوط أسطوانية بسمك 1.5 سم وتترك جانباً.

ثالثاً : تقسم العجينة إلي جزأين ويؤخذ الجزء الأول ويرق حتي يتكون مستطيل بسمك 3 مليمتر.

رابعاً : تقسم العجينة إلي شرائح مستطيلة بعرض 5 سم، ويوضع وسط كل شريحة علي امتدادها خيط من خليط التمر وتطوي عليه.

خامساً : وتستمر نفس الخطوات للجزء الثاني من العجينة ثم تقطع خيوط البسكويت إلي قطع صغيرة بطول 2.5 سم علي شكل معين.

سادساً : ترص قطع البسكويت في صينية مدهونة وتدهن البيضة المخفوقة بواسطة فرشاه ثم ترش بالسمسم.

سابعاً : تخبز في فرن حار مدة عشر دقائق حتي يصبح لونها ذهبياً ثم تبرد علي رف سلكي وتقدم وهي باردة. طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة من برا وقلبها هش ولذيذ ناجحة 100% مثل المحلات مقادير كعب الغزال بالعجوةمقادير حشوة كعب الغزالطريقة عمل كعب الغزال بالسمسم والعجوة الوسوم

طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة والسمسم سهلة وسريعة، أهلا بكم في وصفة جديدة أعزائي محبي موقع ثقفني الكرام، من منا في الصباح عند الاستيقاظ لا يفضل أن يبدأ يومه بكوب من الشاي باللبن مع بعض من المخبوزات الشرقية لبدأ يومه بفطار خفيف وملوكي كما يسميه البعض، وفي السابق قد تناولنا طريقة عمل المعمول بالتمر هاشة ولذيذة ونالت إشادة المتابعين، لهذا في مقال اليوم سوف نتناول سوياً طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة والسمسم، لذا هيا بنا لنتعرف علي المقادير وطريقة التحضير. مقادير كعب الغزال بالعجوة مقدار كوبان ونصف من الدقيق.

مقدار كوب من الزبدة.

مقدار كوب من الماء.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من المحلب المطحون. مقادير حشوة كعب الغزال مقدار ثلاثة أكواب من التمر منزوع النوي.

ملعقتان كبيرتان من السمن الطبيعي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفستق المبشور.

عدد بيضة مخفوقه واحدة للتزين، قليل من الدسم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون. طريقة عمل كعب الغزال بالسمسم والعجوة أولاً : ينخل الدقيق والملح والشمر واليانسون والمحلب في إناء العجن، ثم تذاب الزبدة علي نار هادئة وتصب علي الدقيق وهي ساخنة تخلط الزبدة المذابة مع الدقيق وتفتت جزيئاته بأطراف الأصابع حتي تختفي الزبدة.

ثانياً : يضاف الماء الدافئ ويستمر العجن ثم تنتقل العجينة إلي سطح مرشوش بالدقيق ويستمر العجن ثم تنقل العجينة إلي سطح مرشوش بالدقيق ويستمر عجنها حتي تصبح ناعمة.

ولإعداد الحشو : يضاف الفستق المبشور والسمن والهيل إلى التمر ويعجن جيداً تؤخذ قطع من خليط التمر وترق إلى خيوط أسطوانية بسمك 1.5 سم وتترك جانباً.

ثالثاً : تقسم العجينة إلي جزأين ويؤخذ الجزء الأول ويرق حتي يتكون مستطيل بسمك 3 مليمتر.

رابعاً : تقسم العجينة إلي شرائح مستطيلة بعرض 5 سم، ويوضع وسط كل شريحة علي امتدادها خيط من خليط التمر وتطوي عليه.

خامساً : وتستمر نفس الخطوات للجزء الثاني من العجينة ثم تقطع خيوط البسكويت إلي قطع صغيرة بطول 2.5 سم علي شكل معين.

سادساً : ترص قطع البسكويت في صينية مدهونة وتدهن البيضة المخفوقة بواسطة فرشاه ثم ترش بالسمسم.

سابعاً : تخبز في فرن حار مدة عشر دقائق حتي يصبح لونها ذهبياً ثم تبرد علي رف سلكي وتقدم وهي باردة. طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة من برا وقلبها هش ولذيذ ناجحة 100% مثل المحلات مقادير كعب الغزال بالعجوةمقادير حشوة كعب الغزالطريقة عمل كعب الغزال بالسمسم والعجوة

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