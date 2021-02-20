كيفية عمل ألبان كيك بطريقة سهلة وبسيطة

يعد ألبان كيك من الأصناف المحببة لدي الكثير من الكبار والصغار في أن واحد حيث إن له عدة طرق كثيرة مثل ألبان كيك السريع، وألبان كيك دون بيض، وألبان كيك مع شراب الشوكولاتة، ولذلك سوف نتعرف على عدة طرق لعمل ألبان كيك في المنزل بطريقة سهلة ومميزة من خلال هذا المقال.

البان كيك السريع

ألبان كيك السريع من أطيب وأحب الأصناف الذي يحبها الكثير من كبار العمر وصغار السن لذلك سوف نتعرف علي طريقتها من خلال هذا المقال.

كوب من الطحين متعدد الاستعمالات.

ملعقتان من السكر الأبيض.

بيضة.

كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقتان من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

امزجي جميع المكونات الجافة من الطحين والسكر والبيكنج باودر والملح في وعاء كبير.

خلط جميع المكونات من الحليب والزيت والبيض في قدر آخر ثم امزجي المكونات الجافة والسائلة معا للحصول على مزيج سلس.

ثم امزجي المكونات والسائلة معا للحصول مزيج سلس. تسخين صينية مدهونة بالقليل من الزيت على نار متوسطة وسكب ربع كوب من المزيج على الصينية الساخنة ثم قلب الفطيرة علي الوجه الثاني حتى يوصل إلى اللون الذهبي.

نار متوسطة وسكب ربع كوب من المزيج الصينية الساخنة ثم قلب الفطيرة علي الوجه الثاني يوصل اللون الذهبي. إخراج الفطائر وتقديمها مع الشراب.

المكوناتطريقة التحضيربان كيك بدون البيض

يعد ألبان كيك دون البيض من المحبب لدي الكثير حيث إن هناك البعض يحبون الحلويات دون وجود البيض فيها ولذلك سوف نتعرف على طريقة عملها من خلال هذا المقال.

كوب وربع من الطحين.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة من السكر

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب خالي الدسم.

ملعقتان من الزيت النباتي.

ملعقتان من الماء.

خلط المكونات الجافة من الطحين والبيكنج باودر والسكر والملح في وعاء.

مزج الحليب والزيت والماء معا وخلاطها مع المكونات الجافة وتقليب جميع المكونات للحصول علي مزيج سلس.

وضع قدر كبير من رذاذ الزبدة علي مقلاة متوسطة او مسح المقلاة بمنشفة وتسخين المقلاة قليلا.

سكب حوالي ربع كوب من الخليط علي المقلاة الساخنة وتكرار هذه الخطوة حتي انتهاء الخليط.

قلب الفطيرة علي الوجه الآخر حتى يصبح لونها ذهبيا.

يصبح لونها ذهبيا. تقديم الفطائر مع الشوكولاتة الذائبة أو العسل.

المكوناتطريقة التحضيربان كيك مع شراب الشوكولاته

يعد ألبان كيك مع شراب الشوكولاتة من المحبب لدي الكثير من الأشخاص حيث تبحث عن طريقة صنعه كل سيدة منزل لذلك سوف نتعرف على طريقه صنعة من خلال هذا المقال.

كوب من الطحين متعد الاستعمالات.

ملعقتان من السكر.

ملعقتان من البيكنج باودر.

نصف ملعقة من الملح.

كوب من الحليب السائل.

ملعقتان من الزبدة غير المملحة.

بيضة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

اربع قطع من الزيدة.

كوب من شراب القيقب او المربي او العسل او الشوكولاتهة.

سكر الحلويات الناعم.

كوب من الكريمة.

تسخين الفرن إلى مئتي درجة مئوية.

مئتي درجة مئوية. امزجي المكونات الجافة من الطحين والسكر والبيكنج باودر والملح مع بعضها في وعاء وتركه جانبا.

خفق الحليب والزبدة والبيض في وعاء متوسط الحجم، وإضافة المكونات الجافة إلى خليط الحليب ومزج جميع المكونات للحصول على خليط ناعم.

المكونات خليط الحليب ومزج جميع المكونات للحصول خليط ناعم. تسخين مقلاة او صينية مسطحة ودهن سطح المقلاة بالزيت بواسطة فرشاة الحلويات.

وضع ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الخليط علي المقلاة، تسوية سطح الخليط.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخليط علي المقلاة، تسوية سطح الخليط. طهي الفطيرة لمدة دقيقة ومن ثم قلبها على الوجه الآخر حتى يحمر الجانب السفلي.

الوجه يحمر الجانب السفلي. نقل الفطائر إلى طبق يمكن وضعه في الفرن، وتغطيته بطبقة من رقائق الألومنيوم، ووضعه بالفرن لبضع دقائق ليتم تدفئة الفطائر.

طبق يمكن وضعه في الفرن، وتغطيته بطبقة من رقائق ووضعه بالفرن لبضع دقائق ليتم تدفئة الفطائر. إخراج الفطائر من الفرن ووضعها في طبق للتقديم ورش السكر الناعم عليها، وتقدم شراب الشوكولاتة أو المربي أو العسل بالإضافة إلى الكريمة المخفوقة.

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