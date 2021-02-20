الفراخ المشوية على الفحم بدون فرن وبدون شواية مثل المطاعم تماماً

الفراخ المشوية هي أحد أشهر وأشهى طرق إعداد الدجاج، وعلى الرغم من انتشار العديد من وصفات شوي الدجاج في المنزل مثل المطاعم تماماً، إلا أن دجاج الحاتي يظل ذو طعم مميز، تحاول كل ربات البيوت أن تصل له، واليوم سنخبركم بأهم التكنيكات والطرق والأسرار التي تضفي الطعم الرائع على فراخ الحاتي المشوية.

الفراخ المشوية

قبل شوي الدجاج لابد من تنظيفه جيداً، والتخلص من أي آثار لروائح غير مرغوب بها، فبعد تنظيف الدجاجة يتم غسلها جيداً بملعقة من الجنزبيل وملعقة من الطحينة، ثم غسلها بالدقيق بالطريقة المعتادة، وبعد ذلك يتم الاحتفاظ بها في الفريزر لحين تجهيزها للشوي، وحين تخرجينها لابد من وضعها في محلول مكون من ملعقة من السكر وملعقة من الملح ونصف كوب من الخل ونصف ليمونة معصورة ووضع قشرها في المحلول، مع أي بهارات ترغبين في ظهور طعمها المميز كورق اللوري والقرنفل.

تتبيلة دجاج الحاتي

السر بسيط وسهل، وجميع المكونات متوفرة في المنزل وهي:

4 ملاعق من الصلصة الجاهزة.

مكعب مرقة الدجاج.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الحبهان المطحون.

ربع ملعقة من القرنفل المطحون.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الكاتشب.

عصير 3 ليمونات.

ملعقة من الخل.

ربع ملعقة مستردة، وفي حال عدم توفرها يمكن الاستغناء عنها.

طريقة الإعداد:

يتم مزج جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض في الخلاط الكهربي.

قومي بعمل فتحات بالسكين في جميع أنحاء الدجاجة، وقومي بفتح الصدر لشريحتين مثل الحاتي.

تترك الدجاجة في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعتين، ومن الممكن تجهيز كفتة الحاتي ايضاً لتسويتهما معاً.

تسوية فراخ الحاتي

يمكن تقديمها مع الخبز الكوري وبطاطس ويدجز المشوية، للحصول على الفراخ المشوية مثل الكبابجي تماماً، لابد من تسخين مقلاة على النار على درجة حرارة عالية، ثم نضع الدجاجة بها حتى تتحمر وتعطيها صدمة من جميع الجهات، تلك الخطوة هامة، حيث تعطي طعماً مميزاً مقرمش من الخارج وطرية ومحتفظة بسوائلها من الداخل، وبعد ذلك نهدئ النار حتى تمام النضج، أو نضعها في صنية في الفرن، ولا تنسي إشعال قطعة من الفحم ووضعها مع الدجاج بعد النضج لإضفاء نكهة الشواء الشهية، وتُقدم مع البقدونس المفروم للتزين.