خلطة لتبيض الوجه من اول استعمال مضمونة وتقضي على الشوائب

خلطة لتبيض الوجه من اول استعمال محل اهتمام لدى الكثير من الفتيات وخصوصًا من اعتادت على الخروج من المنزل يوميًا، وترغب في أن تظهر بمظهر لائق، لذلك تود الحصول على خلطة لتبيض الوجه في ربع ساعة من أجل تنفيذها قبل الذهاب من المنزل، أو تبيض الوجه في 5 دقائق أيضًا لسرعة إنجازها، وسوف نتعرف على أسرع طريقة لتفتيح البشرة السمراء من أول مرة في المنزل.

خلطة لتبيض الوجه من اول استعمال

من أجل عمل ماسك توحيد لون البشرة من أول استعمال يتعين عليك اتباع الخطوات التالية فقط:

سنقوم بإحضار ملعقتين من الصبار اللزج.

نضيف إليه ملعقة من دقيق الأرز.

ثم نقوم بوضع ملعقتين من المياه الفاترة إلى الخليط أو ملعقة من ماء الورد.

نقوم بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض، ومن ثم نقوم بوضعها على البشرة.

تعمل الخلطة على تخليك من الجلد الميت وأي شوائب عالقة في مسام البشرة، كما أنها تفتح البشرة.

نتركها على البشرة لمدة ربع ساعة فقط، ثم نقوم بإزالتها بالمياه الفاترة، وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

خلطة لتبيض الوجه من أول استعمال للبشرة الدهنية

أفضل وصفة لتبييض الوجه هي التي تتكون من صودا الخبز المناسب لجميع أنواع البشرة والذي يعمل على تفتيح البشرة وأيضًا إزالة الجلد الميت، ويمكن استعمال الوصفة من خلال الخطوات التالية فقط:

سنقوم بوضع ملعقتين من صودا الخبز في وعاء، ونقوم بوضع ملعقة من عصير الليمون إليها.

يمكن استبدال الليمون بملعقة من المياه الباردة، ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

ثم نقوم بالتخلص من الخليط بماء بارد فقط، ومن أول استعمال ستجدين فرق هائل في درجة البشرة.

وصفة لتبيض الوجه من أول مرة بالنشا

ويمكن استعمال وصفة تبييض الوجه المكونة من النشا والتي نقوم بإعدادها من خلال الخطوات التالية:

سنقوم بوضع ملعقتين من النشا في وعاء ومعها ملعقة من عصير الطماطم.

ملعقة من دقيق الشوفان ونقوم بخلط المكونات مع بعضها.

ثم نغطي الوجه والرقبة بالخليط لمدة ثلث الساعة ونتخلص منه بعدها بماء بارد.