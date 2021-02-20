طريقة خطيرة لقلي الباذنجان من غير ما يشرب نقطة زيت مقرمش وصحي جداً

قلي الباذنجان بدون ما يمتص زيت من أكثر الطرق الصحية لقلي الباذنجان، حيث أنه من أكثر الأكلات الشهية التي يرغب الكثير في تناولها لكن كثرة امتصاصه للزيت اثناء القلي يجعله غير محبب، كما أن الباذنجان يدخل في العديد من الوجبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص كالمسقعة ومقلوبة الباذنجان وغيرها من الوجبات المفيدة حيث يعد الباذنجان مصدرا غنيا بالحديد والكثير من الفيتامينات، كما أن للباذنجان أنواعا متعددة وألوانا مختلفة فمنه الأبيض والأسمر والبنفسجي.

قلي الباذنجان بدون ما يمتص زيت

هناك الكثير من الطرق المستخدمة في قلي الباذنجان بدون ما يمتص زيت حيث تفضلها الكثير من النساء وذلك للمحافظة على صحتهم ووزنهم، وهناك الكثير من الطرق التي يمكنك اتباعها.

الطريقة الأولى:

قومي بتقطيع الباذنجان بالطريقة التي تفضلينها.

ضعي الباذنجان في ماء مغلي أضيفي إلى الماء ملعقة ملح.

اتركيه لمدة عشر دقائق حتى يتغير لونه ويصبح بني.

قومي بوضعه في مصفاة حتى يتم تصفيته تماما.

قومي بوضع كمية بسيطة من الزيت في المقلاة

ضعي الباذنجان حتي يصبح لون ذهبي.

قومي بتقطيع الباذنجان إلى حلقات ثم ضعيه في مصفاه ورشي عليه كمية مناسبة من الملح واتركيه لمدة تلت ساعة سوف تجدين أنه تخلص من السوائل التي بداخله، مما يجعله لا يمتص الزيت

قومي بقليه في زيت ساخن وتمتعي به دون ان يمتص الزيت.

وضع كمية صغيرة من زيت الزيتون في المقلاة حيث أن الباذنجان لا يمتص زيت الزيتون كغيره من الزيوت وتركه حتى يصبح ساخنا.

قومي بقلي الباذنجان في زيت الزيتون حتى يصبح لونه ذهبي.

لابد أن يكون زيت القلي ساخنا.

يجب وضعه على المناديل الخاصة بالمطبخ لامتصاص ما به من زيت.

يجب عليكي اختيار الباذنجان ذات الحبة المتوسطة أو الصغيرة، وذلك لأن الألياف التي بها تعمل علي عدم امتصاصه للزيت.

إيداع المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب يتم بعد مراجعة بيانات المستفيدين

الطريقة الثانيةالطريقة الثالثةنصائح يجب اتباعها عند قلي الباذنجان بدون ما يمتص زيت