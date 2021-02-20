علاج الشيب نهائيا بوصفة طبيعية بدون صبغة

كثُرَ البحث عن علاج الشيب نهائيا من قبل فئة الشباب حيث أن الشعر الأبيض يمثل أزمة بالنسبة للشباب لما ينتج عنه من أثر سلبي في النفس، والشعور بعدم الثقة والمظهر الحسن، لهذا يتم اللجوء للعديد من طرق التخلص من الشيب والقضاء على الشعر الأبيض بشكل فعال، ومن أكثر هذه الطرق المتبعة هي وصفات كيميائية بجانب فاعليتها الكبيرة في القضاء على الشعر الأبيض فهي تمتلك جانب سلبي وهو تلف الشعر وفروة الرأس، وجعل الشعر الأبيض يزيد، فهي مجرد حل وقتي.

علاج الشيب نهائيا

لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني أفضل الطرق الفعالة والآمنة تماما في علاج الشعر الأبيض بشكل نهائي وفعال وستلاحظ النتيجة من أول استخدام ولهذه الطرق فائدة كبرى للشعر فهي تغذي فروة الرأس وتمدها بالفيتامينات اللازمة وهي كالتالي:

الطريقة الأولى هي وضع زيت الحبة السوداء على فروة الرأس مع التدليك وخاصة في المناطق التي يكثر بها الشيب كما يمكن أن تتناول كل يوم ملعقة صغيرة من الحبة السوداء ومع مرور الوقت ستلاحظ زوال الشيب تماما.

وهذه الطريقة تعتبر أكثر فاعلية وأمناً بالرغم من كونها تأخذ وقت أطول للحصول على النتيجة المرغوبة، وهذا لأن الحبة السوداء بها العديد من العناصر والفيتامينات الهامة والتي تفتقدها لفروة الرأس.

التخلص من الشعر الأبيض

الطريقة الثانية هي التخلص من الشعر الأبيض بالشاي وهي عبارة عن كوب من القهوة أو الشاي مع مقدار كافِ من بودرة الحناء مع ملعقتان من زيت الزيتون، فهذا الخليط يساعد بقدر كبير في علاج الشيب نهائيا ويتم تحضيره بأن توضع الحناء مع القهوة في إناء ويتم مزجهم بالماء جيدا وتترك لمدة 6 ساعات.

وبعدها يتم إضافة زيت الزيتون للخليط وتوضع على الشعر الأبيض وفروة الرأس بشكل عام وتترك لمدة 3 ساعات ومن ثم يتم شطفها بالماء.