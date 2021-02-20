السر في نجاح البسبوسة مثل الجاهزة بالضبط

البسبوسة هي من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع سواء الصغار أو الكبار ويتم تحضيرها في الكثير من المناسبات العائلية مثل أعياد الميلاد وعلى مائدة الإفطار في رمضان فهي شئ أساسي في رمضان، والبسبوسة من الأكلات السهلة في تحضيرها ولكن ليس الكثير الذي يجيد طهيها وسنتعرف على طريقة عملها في البيت مثل الجاهزة. طريقة عمل البسبوسة: طريقة عمل البسبوسة: المكونات: 2كوب دقيق السميد

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

كوب زبدة مذابة

كوب زبادي طريقة التحضير : نحضر وعاء ونقوم بوضع دقيق السميد والزبدة المذابة ونقوم بخلطهم برفق بأطراف الأصابع حتى لا تتحول الى عجينة.

ثم نقوم بأضافة السكر وعسل النحل والزبادي والبيكنج بودر معا ونقوم بالخلطه أيضا بأطراف أصابعك.

ثم نقوم بأحضار صينية مناسبة ونقوم بدعمها بالذبدة ثم نقوم بسكب الخليط في هذه الصينية.

ثم نقوم بأشغال الفرن على 200 درجة ثم نقوم بوضع صينية البسبوسة لمدة 30 دقيقة.

حتى يتحول لون الجوانب قد تحول إلى اللون الذهبي نقوم بأشعال بإشعال الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونضع عليها الشربات الساخن. طريقة تحضير القطر أو السيرم أو الشربات: طريقة تحضير القطر أو السيرم أو الشربات: مكونات الشربات : ماء

سكر

ليمونه

فانيليا طريقو التحضير: نحضر وعاء ونضع به الماء والسكر ونقوم بتقليبهم ثم نضعهم على النار حتى يغلوا ثم نضع الليمون ونقوم بتهدئة النار ونتركهم ليغلوا لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار ونضع الفانيليا. ثم نضع الزبده على الشراب ثم نضعه على البسبوسة ثم نقوم بوضع المكسرات على البسبوسة وهذا حسب الرغبة ضع أي مكسرات موجودة لديك، ثم نقوم بوضع البسبوسة في أ طب باق التقديم. أعرف غرامة عدم حمل رخصة القيادة الوسوم

البسبوسة هي من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع سواء الصغار أو الكبار ويتم تحضيرها في الكثير من المناسبات العائلية مثل أعياد الميلاد وعلى مائدة الإفطار في رمضان فهي شئ أساسي في رمضان، والبسبوسة من الأكلات السهلة في تحضيرها ولكن ليس الكثير الذي يجيد طهيها وسنتعرف على طريقة عملها في البيت مثل الجاهزة. طريقة عمل البسبوسة: طريقة عمل البسبوسة: المكونات: 2كوب دقيق السميد

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

كوب زبدة مذابة

كوب زبادي طريقة التحضير : نحضر وعاء ونقوم بوضع دقيق السميد والزبدة المذابة ونقوم بخلطهم برفق بأطراف الأصابع حتى لا تتحول الى عجينة.

ثم نقوم بأضافة السكر وعسل النحل والزبادي والبيكنج بودر معا ونقوم بالخلطه أيضا بأطراف أصابعك.

ثم نقوم بأحضار صينية مناسبة ونقوم بدعمها بالذبدة ثم نقوم بسكب الخليط في هذه الصينية.

ثم نقوم بأشغال الفرن على 200 درجة ثم نقوم بوضع صينية البسبوسة لمدة 30 دقيقة.

حتى يتحول لون الجوانب قد تحول إلى اللون الذهبي نقوم بأشعال بإشعال الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونضع عليها الشربات الساخن. طريقة تحضير القطر أو السيرم أو الشربات: طريقة تحضير القطر أو السيرم أو الشربات: مكونات الشربات : ماء

سكر

ليمونه

فانيليا طريقو التحضير: نحضر وعاء ونضع به الماء والسكر ونقوم بتقليبهم ثم نضعهم على النار حتى يغلوا ثم نضع الليمون ونقوم بتهدئة النار ونتركهم ليغلوا لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار ونضع الفانيليا. ثم نضع الزبده على الشراب ثم نضعه على البسبوسة ثم نقوم بوضع المكسرات على البسبوسة وهذا حسب الرغبة ضع أي مكسرات موجودة لديك، ثم نقوم بوضع البسبوسة في أ طب باق التقديم. أعرف غرامة عدم حمل رخصة القيادة

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