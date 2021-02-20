وصفة الكيراتين الطبيعي بزيت جوز الهند لفرد وتنعيم الشعر

اجتمعت النساء في الفترة الأخيرة على تجنب استخدام الطرق التقليدية لفرد الشعر، خاصة بعد اكتمال القناعة التامة لديهن بالآثار الضارة التي تحدثها تلك المنتجات على الشعر، حيث أن كريمات الفرد العادية والتي مع الأسف الشديد تباع في الصيدليات لها آثار سيئة جدا على الشعر، ومع ذلك لا زال البعض يلجأ لاستخدامها نظرا لسعرها الزهيد متجاهلين تماما ما قد تحدثه تلك المنتجات على شعرهن حيث تتسبب في حدوث تقصف وتساقط مع الاستخدام المتعدد لها، وفي الناحية الأخرى هناك منتجات الكيراتين والبروتين الخاصة بالشعر إلا أنها مع الأسف الشديد ليست جيدة تماما كما يدعي البعض من مروجيها فهي تحدث نتيجة رهيبة للشعر وتقوم بفرد الشعر بالفعل لفترات طويلة تصل إلى 8 شهور والعام الكامل في حالة الإهتمام والمتابعة الجيدة على الشعر، إلا أنها أيضا لها آثار جانبية على الشعر هي الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات بشكل كبير جدا، وهو ما يذهب بنا في نهاية المطاف إلى الملاذ الآمن لكل تلك المشكلات والذي يتمثل في الوصفات الطبيعية والتي على الرغم من أنها تأخذ وقتا أطول لتحقيق النتيجة المرغوبة إلا أنها فوائدها رهيبة على الشعر نظرا لأنها يتم تجهيزها من مكونات طبيعية لها فوائد متعددة للشعر.

كيراتين طبيعي للشعر

هنالك عدة طرق لتجهيز وعمل الكيراتين الطبيعي بالمنزل من بينها وصفة زيت جوز الهند بالموز، والتي تعتمد على كوب من زيت جوز الهند ومثله من زيت الزيتون، مع تحضير ثلاثة قشور من الموز، حيث توضع المكونات ليتم خلطها بالخلاط حتى تتجانس وتعطي قوام كريمي، ثم بعد ذلك ترفع على نار هادئة تماما حتى تغلي فترفع وتترك لتبرد، بعد ذلك يتم تعبئة الخليط في زجاجة فارغة والإحتفاظ بها في الثلاجة حتى يبدأ الخليط في تكوين قوام كريمي متماسك.

طريقة استخدام وصفة الكيراتين الطبيعي

والآن بعد أن أصبحت الوصفة جاهزة للإستخدام نبدأ في تطبيق المزيج على خصلات الشعر واحدة تلو الأخرى، مع ملاحظة أنه يفضل تطبيق تلك الوصفة على شعر نظيف ومغسول، فيتم فرد الخليط بدءا من أطراف شعرك وصولا إلى فروة رأسك وذلك للتأكد من الحصول على الإستفادة الكاملة، ثم يلف الشعر جيدا ويتم ارتداء البونيه أو الكيس البلاستيكي وتركه لمدة ساعتين، ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو جيدا لضمان عدم ترسب أي رواسب به، وللحصول على أفضل نتيجة يجب تكرار تلك الوصفة مرة أسبوعيا لمدة شهر.