جددي سفرتك بأشهى حلوى الكاسات

حلوى الكاسات من ألذ الحلويات التي يحبها الجميع وتتميز بطريقة تقديمها المميزة حيث تقدم في كأس لكل فرد وكل كأس يظهر ترتيب طبقات الحلوى وألوانها الرائعة الجذابة. نقدم لكي اليوم سيدتي مجموعة متنوعة من حلوى الكاسات وطرق سهلة جدا لصنعها بالمنزل. نبدأ بكاسات التشيز كيك اللذيذة المكونات: باكو بسكويت سادة كبير

50 جرام زبدة

كيس كريمة خفق

ملعقة كبيرة لبن بودرة

4 قطع جببنة كيري

علبة قشطة

سكر بودرة

ربع كوب لبن

صوص حسب الرغبة طريقة عمل تشيز كيك الكاسات: جهزي وعاء على النار وقومي بتسييح الزبدة

قومي بطحن البسكويت جيدأ حتى يصبح ناعم

ضيفي البسكويت للزبدة وقلبيهم جيدا حتى تحصلي على قوام رملي

في وعاء اخر قومي بخفق الجبنة الكيري مع السكر الباودر جيدا ثم ضيفي اللبن والكريمة والقشطة واخفقي جيدا

جهزي كاسات التقديم وضعي اول طبقة من البسكويت واضغطيه جيدا

ضيفي طبقة من خليط الجبنة على البسكويت

اخر طبقة هي طبقة الصوص يمكنك إضافة صوص الفراولة او الشيكولاتة او البلوبيري حسب رغبتك

اتركي الكاسات في الثلاجة لمدة ساعة ثم قدميها لاسرتك كاسات النسكافيه: المكونات: باكو بسكويت سادة

زبدة سائلة

ثمن كيلو جبنة فيلادلفيا

2 مربع جبنة كيري

2 ملعقة كبيرة كريمة خفق سائلة

باكو دريم ويب

2 ملعقة كبيرة قشطة

ملعقة كبيرة جيلاتين مذاب في ماء دافىء

2 ملعقة صغيرة كاكاو

2 ملعقة صغيرة نسكافيه

ملعقة كبيرة نوتيلا

نصف كوب كريمة خفق سائلة

4 مربعات جبن كيري

ملعقة ونصف صغيرة سكر طريقة تحضير كاسات النسكافيه: قومي بطحن البسكويت حتى يصبح ناعما

ضيفي الزبدة السائلة على البسكويت وقلبيها جيدا

قومي بخلط الجبنة الفيلادلفيا على 2 مربع كيري وملعقتان كريمة الخفق ودريم ويب والقشطة والجيلاتين وقلبيهم جيدا حتى يمتزج الخليط تماما واتركيه جانبا

في وعاء جديد اخلطي السكر و4 مربعات جبن كيري والكاكاو والنسكافيه والنوتيلا ونصف كوب الكريمة حتى تحصلي على خليط ممتزج جيدا

جهزي كاسات التقديم وضعي البسكويت اول طبقة ثم خليط الجبن واخر طبقة هي خليط الكاكاو والنسكافيه

زيني الكاسات بجوزالهند والمكسرات حسب رغبتك وقدميها باردة خطوات تقديم طلب تعويض التعطل عن العمل "ساند" الوسوم

حلوى الكاسات من ألذ الحلويات التي يحبها الجميع وتتميز بطريقة تقديمها المميزة حيث تقدم في كأس لكل فرد وكل كأس يظهر ترتيب طبقات الحلوى وألوانها الرائعة الجذابة. نقدم لكي اليوم سيدتي مجموعة متنوعة من حلوى الكاسات وطرق سهلة جدا لصنعها بالمنزل. نبدأ بكاسات التشيز كيك اللذيذة المكونات: باكو بسكويت سادة كبير

50 جرام زبدة

كيس كريمة خفق

ملعقة كبيرة لبن بودرة

4 قطع جببنة كيري

علبة قشطة

سكر بودرة

ربع كوب لبن

صوص حسب الرغبة طريقة عمل تشيز كيك الكاسات: جهزي وعاء على النار وقومي بتسييح الزبدة

قومي بطحن البسكويت جيدأ حتى يصبح ناعم

ضيفي البسكويت للزبدة وقلبيهم جيدا حتى تحصلي على قوام رملي

في وعاء اخر قومي بخفق الجبنة الكيري مع السكر الباودر جيدا ثم ضيفي اللبن والكريمة والقشطة واخفقي جيدا

جهزي كاسات التقديم وضعي اول طبقة من البسكويت واضغطيه جيدا

ضيفي طبقة من خليط الجبنة على البسكويت

اخر طبقة هي طبقة الصوص يمكنك إضافة صوص الفراولة او الشيكولاتة او البلوبيري حسب رغبتك

اتركي الكاسات في الثلاجة لمدة ساعة ثم قدميها لاسرتك كاسات النسكافيه: المكونات: باكو بسكويت سادة

زبدة سائلة

ثمن كيلو جبنة فيلادلفيا

2 مربع جبنة كيري

2 ملعقة كبيرة كريمة خفق سائلة

باكو دريم ويب

2 ملعقة كبيرة قشطة

ملعقة كبيرة جيلاتين مذاب في ماء دافىء

2 ملعقة صغيرة كاكاو

2 ملعقة صغيرة نسكافيه

ملعقة كبيرة نوتيلا

نصف كوب كريمة خفق سائلة

4 مربعات جبن كيري

ملعقة ونصف صغيرة سكر طريقة تحضير كاسات النسكافيه: قومي بطحن البسكويت حتى يصبح ناعما

ضيفي الزبدة السائلة على البسكويت وقلبيها جيدا

قومي بخلط الجبنة الفيلادلفيا على 2 مربع كيري وملعقتان كريمة الخفق ودريم ويب والقشطة والجيلاتين وقلبيهم جيدا حتى يمتزج الخليط تماما واتركيه جانبا

في وعاء جديد اخلطي السكر و4 مربعات جبن كيري والكاكاو والنسكافيه والنوتيلا ونصف كوب الكريمة حتى تحصلي على خليط ممتزج جيدا

جهزي كاسات التقديم وضعي البسكويت اول طبقة ثم خليط الجبن واخر طبقة هي خليط الكاكاو والنسكافيه

زيني الكاسات بجوزالهند والمكسرات حسب رغبتك وقدميها باردة خطوات تقديم طلب تعويض التعطل عن العمل "ساند"

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